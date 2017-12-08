Росгвардейцам, задержавшим в Тольятти убийцу девушки, вручили медали
Благодаря профессионализму сотрудников Росгвардии убийство было раскрыто по горячим следам.
Благодаря профессионализму сотрудников Росгвардии убийство было раскрыто по горячим следам.
Сотрудникам отдела вневедомственной охраны Тольятти за раскрытие особо тяжкого преступления вручили медали «За отличие в охране общественного порядка», сообщает
В августе 2017 года находясь на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти, сотрудники вневедомственной охраны прапорщик Андрей Евстафьев и сержант Сергей Попов обратили внимание на мужчину, который, увидев патрульный автомобиль начал нервно оглядываться по сторонам и отворачиваться, скрывая свое лицо.
Стражи правопорядка остановили незнакомца и попросили объяснить свои действия. Было установлено, что 26-летний мужчина является уроженцем одной из среднеазиатских республик. Сотрудники Росгвардии приняли решение вызвать
В ходе личного досмотра в присутствии понятых правоохранители обнаружили у гражданина пару женских серег, обручальное кольцо, разорванную женскую цепочку. Кроме того, в карманах находились мобильный телефон, банковская карта на женское имя и несколько
В это время патрульные получили по радиостанции ориентировку о пропаже 25-летней девушки. Ее имя и фамилия полностью совпадали с данными на банковской карте, которую обнаружили в кармане у мигранта.
Задержанного передали полицейским.
В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники правоохранительных органов установили, что днём на улице Воскресенской в Автозаводском районе Тольятти преступник оглушил девушку сильным ударом по голове, затащил в кусты, ограбил и задушил, после чего присыпал её тело ветками и листвой, а затем скрылся с места преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело.