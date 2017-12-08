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16:09 (мск), источник: АиФ Самара

Росгвардейцам, задержавшим в Тольятти убийцу девушки, вручили медали

Благодаря профессионализму сотрудников Росгвардии убийство было раскрыто по горячим следам.

Сотрудникам отдела вневедомственной охраны Тольятти за раскрытие особо тяжкого преступления вручили медали «За отличие в охране общественного порядка», сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

В августе 2017 года находясь на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти, сотрудники вневедомственной охраны прапорщик Андрей Евстафьев и сержант Сергей Попов обратили внимание на мужчину, который, увидев патрульный автомобиль начал нервно оглядываться по сторонам и отворачиваться, скрывая свое лицо.

Стражи правопорядка остановили незнакомца и попросили объяснить свои действия. Было установлено, что 26-летний мужчина является уроженцем одной из среднеазиатских республик. Сотрудники Росгвардии приняли решение вызвать следственно-оперативную группу.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых правоохранители обнаружили у гражданина пару женских серег, обручальное кольцо, разорванную женскую цепочку. Кроме того, в карманах находились мобильный телефон, банковская карта на женское имя и несколько флеш-накопителей. Пояснить происхождение всех этих вещей задержанный не смог.

В это время патрульные получили по радиостанции ориентировку о пропаже 25-летней девушки. Ее имя и фамилия полностью совпадали с данными на банковской карте, которую обнаружили в кармане у мигранта.

Задержанного передали полицейским.

В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники правоохранительных органов установили, что днём на улице Воскресенской в Автозаводском районе Тольятти преступник оглушил девушку сильным ударом по голове, затащил в кусты, ограбил и задушил, после чего присыпал её тело ветками и листвой, а затем скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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