Херсонес в конце года покажет артефакты подводной археологии

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым рассказала директор учреждения Светлана Мельникова.

«Специализированной организацией проведено обследование конструкции в портовом районе, на базе которой нам хотелось бы создать этот музей. Теперь нужно разработать внешнее архитектурное решение и концепцию музеефикации и согласовать их. Этим мы займемся уже в начале 2018 года», — отметила она.

Планируется, что в новый музей войдут находки подводных археологов и все артефакты, отражающие морскую тему. Кроме того, экспозиция расскажет о значении моря, воды в жизни древних херсонеситов в самых разных проявлениях.