Херсонес в конце года покажет артефакты подводной археологии
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым.
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым.
Об этом РИА Новости Крым рассказала директор учреждения Светлана Мельникова.
«Специализированной организацией проведено обследование конструкции в портовом районе, на базе которой нам хотелось бы создать этот музей. Теперь нужно разработать внешнее архитектурное решение и концепцию музеефикации и согласовать их. Этим мы займемся уже в начале 2018 года», — отметила она.
Планируется, что в новый музей войдут находки подводных археологов и все артефакты, отражающие морскую тему. Кроме того, экспозиция расскажет о значении моря, воды в жизни древних херсонеситов в самых разных проявлениях.
«Наши ученые и экспозиционеры при этом “не ждут у моря погоды” и уже в декабре 2017 года мы пригласим посетителей посмотреть (пока в выставочном зале) первую, пробную выставку по данной теме, подготовленную сотрудниками отдела подводной археологии», — добавила Мельникова.