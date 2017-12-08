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16:16 (мск), источник: РИА Крым

Херсонес в конце года покажет артефакты подводной археологии

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» приступит к разработке проекта музея подводной археологии «Херсонес и море» (рабочее название) в начале следующего года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым рассказала директор учреждения Светлана Мельникова.

«Специализированной организацией проведено обследование конструкции в портовом районе, на базе которой нам хотелось бы создать этот музей. Теперь нужно разработать внешнее архитектурное решение и концепцию музеефикации и согласовать их. Этим мы займемся уже в начале 2018 года», — отметила она.

Планируется, что в новый музей войдут находки подводных археологов и все артефакты, отражающие морскую тему. Кроме того, экспозиция расскажет о значении моря, воды в жизни древних херсонеситов в самых разных проявлениях.

«Наши ученые и экспозиционеры при этом “не ждут у моря погоды” и уже в декабре 2017 года мы пригласим посетителей посмотреть (пока в выставочном зале) первую, пробную выставку по данной теме, подготовленную сотрудниками отдела подводной археологии», — добавила Мельникова.

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