QR-коды расскажут туристам о достопримечательностях Узбекистана на 12 языках
В Узбекистане будет представлена технология использования туристами
В Узбекистане будет представлена технология использования туристами
6 декабря подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по развитию туризма, Министерством культуры и ООО «Tehno Dargoh».
В целях продвижения имиджа нашей страны на международном туристическом рынке как страны
В мероприятии приняли участие председатель Государственного комитета по развитию туризма А. Абдухакимов, заместитель министра культуры Республики Узбекистан У. Куконбаев, директор ООО «Tehno Dargoh» Т. Хужаев, представители туристической индустрии и средств массовой информации.
Председатель Госкомтуризма А. Абдухакимов отметил, что «современный турист для получения нужной ему информации привык пользоваться современными технологиями, в первую очередь, используя смартфоны. Надо отметить, что сегодня концепция
Результаты предварительных работ, проведенных Государственным комитетом по развитию туризма и ООО «Tehno Dargoh», в пилотном режиме уже внедрены и опробованы в городе Хиве.
Кроме этого, Госкомтуризма Республики Узбекистан также сотрудничает еще с несколькими
Госкомтуризма Республики Узбекистан считает одной из своих приоритетных задач — активное внедрение новых