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00:26 (мск), источник: UzReport.news

QR-коды расскажут туристам о достопримечательностях Узбекистана на 12 языках

В Узбекистане будет представлена технология использования туристами QR-кодов.

Источник: UzReport.news

6 декабря подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по развитию туризма, Министерством культуры и ООО «Tehno Dargoh».

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В целях продвижения имиджа нашей страны на международном туристическом рынке как страны SMART-туризма и активного использования IT-технологий для удобства туристов, стороны приступили к практической стадии реализации совместного проекта «VERUM QR».

В мероприятии приняли участие председатель Государственного комитета по развитию туризма А. Абдухакимов, заместитель министра культуры Республики Узбекистан У. Куконбаев, директор ООО «Tehno Dargoh» Т. Хужаев, представители туристической индустрии и средств массовой информации.

Председатель Госкомтуризма А. Абдухакимов отметил, что «современный турист для получения нужной ему информации привык пользоваться современными технологиями, в первую очередь, используя смартфоны. Надо отметить, что сегодня концепция SMART-туризма быстрыми темпами развивается во всем мире и впервые в Узбекистане будет представлена технология использования туристами QR-кодов. В рамках этого проекта предусматривается, что турист за считанные секунды получает на смартфоне всю информацию о туристических объектах и достопримечательностях нашей страны в удобной и доступной форме на 12 языках, наведя свой смартфон на картинку QR-кода. При этом, пользователям будет представлена информация не только о самом туристическом объекте, но и о ближайших объектах: гостиницах, ресторанах, художественных галереях и других архитектурно-исторических памятниках».

Результаты предварительных работ, проведенных Государственным комитетом по развитию туризма и ООО «Tehno Dargoh», в пилотном режиме уже внедрены и опробованы в городе Хиве.

Кроме этого, Госкомтуризма Республики Узбекистан также сотрудничает еще с несколькими IT-компаниями по внедрению новых услуг SMART-туризма. В их числе, проект по внедрению единой туристической карты «UZBEKISTAN PASS», совместный проект с НАК «O’zbekiston havo yo’llari» и АО «O’zbekiston temir yo’llari» по внедрению на платформе смартфонов возможности электронной регистрации и получения электронного посадочного билета за 24 часа до отбытия самолета либо поезда.

Госкомтуризма Республики Узбекистан считает одной из своих приоритетных задач — активное внедрение новых IT-технологий в индустрию туризма, что будет способствовать дальнейшему улучшению туристической деятельности. В этой связи, Госкомтуризма приглашает заинтересованных лиц к сотрудничеству в этой сфере и готов выступить партнёром по реализации подобных проектов в Узбекистане.

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