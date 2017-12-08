В Нижнем Новгороде начали устанавливать главную городскую елку

Источник: РИА "Новости"

К 15 декабря на площади Минина и Пожарского будет установлена главная елка Нижнего Новгорода. Торжественное открытие, на которое приглашают всех нижегородцев, состоится 26 декабря.

«Праздничные мероприятия, в том числе работа новогоднего базара, начнутся 23 декабря. На центральной площади будут проходить мастер-классы, где нижегородцы смогут попробовать себя в разных ипостасях. Посетив павильоны рождественского базара, можно будет купить сувенирную продукцию, хохломские изделия, текстиль ручной работы на традиционную тематику — Горьковские елки», — рассказала и.о. главы администрации Наталия Казачкова.