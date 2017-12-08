В Нижнем Новгороде начали устанавливать главную городскую елку
В этом году будут украшены 44 основные улицы и 8 площадей.
В этом году будут украшены 44 основные улицы и 8 площадей.
К 15 декабря на площади Минина и Пожарского будет установлена главная елка Нижнего Новгорода. Торжественное открытие, на которое приглашают всех нижегородцев, состоится 26 декабря.
«Праздничные мероприятия, в том числе работа новогоднего базара, начнутся 23 декабря. На центральной площади будут проходить
Напомним, в этом году Традиционный фестиваль «Горьковская елка» пройдет в Нижнем Новгороде на трех площадках.