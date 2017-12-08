«Росэлектроника» показала устройство управления техникой с помощью взгляда
В холдинге «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех
В холдинге «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех
Инновационная система способна фиксировать движение глаз, при этом она сможет различать, собирается человек передать
Аппаратная часть устройства представляет собой очки, оснащенные двумя парами цифровых видеокамер. Фронтальные камеры фиксируют информацию об окружающей обстановке, которая поступает пользователю, две другие — с инфракрасной подсветкой — отслеживают движение его глаз. Программное обеспечение трекера позволяет осуществлять расчет как минимум семи наиболее распространенных метрик глазодвигательного поведения человека.
Уже сейчас представленный треккер может использоваться в медицинских целях или в коммерческих — при оценке эффективности рекламных материалов или интерфейса сайта. В перспективе технология будет применяться для управления контрольным сигналом в интерактивных системах.
Сейчас треккер уже применяется в нейрогарнитуре АДК-01, предназначенной для людей, у которых сознание сохранно, но они полностью обездвижены. В гарнитуре применен специальный экран, на который выводится интерфейс пользователя. Фиксируя движения глаз, а также временной интервал, в течение которого взгляд пациента сосредоточен на той или иной букве, устройство выводит эту букву на внешний монитор. Таким образом, пациент способен общаться с окружающими.