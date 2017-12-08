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16:10 (мск)

«Росэлектроника» показала устройство управления техникой с помощью взгляда

В холдинге «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех Hi-Tech.Mail.Ru рассказали о разработке прототипа мобильного устройства, реагирующего на движение глаз человека. В перспективе эта технология поможет управлять различной техникой с помощью взгляда.

Инновационная система способна фиксировать движение глаз, при этом она сможет различать, собирается человек передать какой-то управляющий сигнал или просто смотрит по сторонам. Специальный трекер, который, крепится на голову и лоб человека, обеспечивает запись целого ряда параметров движения глаз. В перспективе представленный прототип может стать частью комплекса регистрации и анализа различных биофизических сигналов в естественных условиях (Mobile Brain / Body Imaging).

Источник: Росэлектроника

Аппаратная часть устройства представляет собой очки, оснащенные двумя парами цифровых видеокамер. Фронтальные камеры фиксируют информацию об окружающей обстановке, которая поступает пользователю, две другие — с инфракрасной подсветкой — отслеживают движение его глаз. Программное обеспечение трекера позволяет осуществлять расчет как минимум семи наиболее распространенных метрик глазодвигательного поведения человека.

Источник: Росэлектроника

Уже сейчас представленный треккер может использоваться в медицинских целях или в коммерческих — при оценке эффективности рекламных материалов или интерфейса сайта. В перспективе технология будет применяться для управления контрольным сигналом в интерактивных системах.

Источник: Росэлектроника

Сейчас треккер уже применяется в нейрогарнитуре АДК-01, предназначенной для людей, у которых сознание сохранно, но они полностью обездвижены. В гарнитуре применен специальный экран, на который выводится интерфейс пользователя. Фиксируя движения глаз, а также временной интервал, в течение которого взгляд пациента сосредоточен на той или иной букве, устройство выводит эту букву на внешний монитор. Таким образом, пациент способен общаться с окружающими.

Стоимость такого решения составляет сейчас около 350 тысяч рублей.
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