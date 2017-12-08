Ёлочные базары, ледовые городки и бал-маскарад. Как в Иркутске будут праздновать Новый год

Об этом главе города рассказали на заседании рабочей группы. В Иркутске организуют 35 ёлочных базаров. Кроме сквера Кирова большая ёлка и ледовый городок ждут гостей на малом острове Конном. Там же зальют два катка, на одном во время каникул будут проводить игры. На другом — бал-маскарад. Ещё один городок сделают на заливе Якоби. За безопасность иркутян в новогодние праздники будут отвечать более тысячи полицейских, охранников и волонтёров. Только вокруг главной городской елки установят полсотни камер наблюдения.