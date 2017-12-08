ГИБДД Волгограда опубликовала список рейдов в декабре
Отдел ГИБДД УМВД России по Волгограду предупреждает водителей, что до конца года на территории региона пройдет целый ряд профилактических мероприятий.
Отдел ГИБДД УМВД России по Волгограду предупреждает водителей, что до конца года на территории региона пройдет целый ряд профилактических мероприятий.
Как сообщает «КП-Волгоград», 14 и 25 декабря в Волгограде пройдет рейд по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей. 20, 21, 26, 27 и 28 декабря запланирована профилактическая операция «Пешеходный переход», направленная на снижение ДТП с участием пешеходов.
11, 15, 26, и 28 декабря 2017 года в городе запланировано проведение операции «Автобус»; 13, 20, 22 и 27 декабря — «Безопасный Маршрут»; 21, 25, 29 и 30 декабря 2017 года — «Дети в автобусе», направленное на соблюдение правил перевозки детей общественным транспортом.
8, 9, 10, 15, 16 и 17 декабря по городу пройдет операция «УНС»; 22, 23, 24, 28, 29 и 30 декабря 2017 года «Корпоратив». Мероприятия будут сопровождаться тотальной проверкой водителей транспортных средств с участием всего личного состава ДПС.
И, наконец, 12, 15, 20, 25 и 27 декабря запланированы профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений, связанных с управлением транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, в случае прекращения регистрации транспортного средства прежним владельцем.
Сотрудники ГИБДД просят водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также строго соблюдать Правила дорожного движения.