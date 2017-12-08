ГИБДД Волгограда опубликовала список рейдов в декабре

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает «КП-Волгоград», 14 и 25 декабря в Волгограде пройдет рейд по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей. 20, 21, 26, 27 и 28 декабря запланирована профилактическая операция «Пешеходный переход», направленная на снижение ДТП с участием пешеходов.

11, 15, 26, и 28 декабря 2017 года в городе запланировано проведение операции «Автобус»; 13, 20, 22 и 27 декабря — «Безопасный Маршрут»; 21, 25, 29 и 30 декабря 2017 года — «Дети в автобусе», направленное на соблюдение правил перевозки детей общественным транспортом.

8, 9, 10, 15, 16 и 17 декабря по городу пройдет операция «УНС»; 22, 23, 24, 28, 29 и 30 декабря 2017 года «Корпоратив». Мероприятия будут сопровождаться тотальной проверкой водителей транспортных средств с участием всего личного состава ДПС.

И, наконец, 12, 15, 20, 25 и 27 декабря запланированы профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений, связанных с управлением транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, в случае прекращения регистрации транспортного средства прежним владельцем.