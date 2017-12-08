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16:44 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко призвал белорусов выпивать как он — по праздникам

Глава государства рассмотрит предложения по обороту алкоголя в стране после празднования Нового года.

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр озвучил свою позицию по поводу предлагаемых мер по ограничению реализации в республике алкоголя: глава государства призывает последовать его примеру и выпивать только по праздникам.

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В настоящее время в МВД Беларуси работают над проектом указа «О вопросах розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом», куда войдут предложения министерства, которые уже вызвали широкий резонанс в обществе.

«Я человек почти не пьющий, можно сказать, малопьющий. Но это моя позиция. Вот мы собрались здесь, у нас что, трезвенники здесь все. Давайте перестанем пить столько и будем по праздникам выпивать или по случаю открытия нового производства, и все будет нормально», — цитирует БелТА слова Лукашенко во время посещения ОАО «Камволь».

Глава государства также заявил, что запретами проблему пьянства в стране решить невозможно — следует уделять больше внимания активному и здоровому образу жизни.

«Для этого мы создали идеальные условия. В труднейшей ситуации построили столько объектов», — сказал президент.

По его словам, если начать закрывать «точки» со спиртным, вместо исчезнувшей одной в другом месте появятся две другие. Кроме того, возникнет проблема дефицита спиртного, появится черный рынок и потом «ловить это жулье».

Президент сообщил, что у него сейчас есть ряд предложений по решению данной проблемы, но рассматривать их он начнет после Нового года.

Как ранее сообщал Sputnik, МВД предлагает ввести единое время реализации алкогольной продукции — с 09:00 до 23:00, для крупных торговых объектов — обязательную торговлю алкоголем в отдельных залах, а также увеличить возраст, когда можно купить алкоголь, с 18 лет до 21 года.

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