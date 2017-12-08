Елки и новогодние игрушки не впустили в Россию из Казахстана
Почти две тысячи искусственных елок и 44 тысячи игрушек задержаны на пункте пропуска «Караузек». Груз без таможенных сопроводительных документов.
Почти две тысячи искусственных елок и 44 тысячи игрушек задержаны на пункте пропуска «Караузек». Груз без таможенных сопроводительных документов.
Почти две тысячи искусственных елок и 44 тысячи игрушек задержаны на пункте пропуска «Караузек».
Груз без таможенных сопроводительных документов из Алматы пытался ввезти в Россию казахстанец, сообщает новостной портал astrakhanfm.ru.
«Забавно, что “новогодний товар” предназначался получателю из Новосибирска. Водитель мог выбрать прямой и короткий путь. И непонятно, почему решился ехать более длинным маршрутом — через Астрахань», — отмечает издание.
Как сообщили в