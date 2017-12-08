Елки и новогодние игрушки не впустили в Россию из Казахстана

Почти две тысячи искусственных елок и 44 тысячи игрушек задержаны на пункте пропуска «Караузек».

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Груз без таможенных сопроводительных документов из Алматы пытался ввезти в Россию казахстанец, сообщает новостной портал astrakhanfm.ru.

«Забавно, что “новогодний товар” предназначался получателю из Новосибирска. Водитель мог выбрать прямой и короткий путь. И непонятно, почему решился ехать более длинным маршрутом — через Астрахань», — отмечает издание.