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18:24 (мск), источник: Tengrinews

Елки и новогодние игрушки не впустили в Россию из Казахстана

Почти две тысячи искусственных елок и 44 тысячи игрушек задержаны на пункте пропуска «Караузек». Груз без таможенных сопроводительных документов.

Почти две тысячи искусственных елок и 44 тысячи игрушек задержаны на пункте пропуска «Караузек».

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Груз без таможенных сопроводительных документов из Алматы пытался ввезти в Россию казахстанец, сообщает новостной портал astrakhanfm.ru.

«Забавно, что “новогодний товар” предназначался получателю из Новосибирска. Водитель мог выбрать прямой и короткий путь. И непонятно, почему решился ехать более длинным маршрутом — через Астрахань», — отмечает издание.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления по республике Калмыкия и Астраханской области, груз через государственную границу не пропущен и отправлен обратно, в Казахстан. Материалы об административном правонарушении переданы в таможенные органы.

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