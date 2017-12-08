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16:31 (мск), источник: Чердак

Сторителлинг оказался важным эволюционным преимуществом

Британские и филиппинские ученые исследовали группы филиппинских охотников-собирателей и выяснили, что хорошие рассказчики могут рассчитывать на более высокий социальный статус и успех у противоположного пола.

Во все времена и во всех культурах люди рассказывали истории — от сказок и легенд до кинофильмов. Однако в науке до сих пор нет четкого понимания, какую роль сторителлинг играл в развитии человеческого общества кроме очевидной функции передачи знаний.

В новом исследовании ученые исследовали популяцию охотников-собирателей Агта, проживающую на территории Филиппин. Всего 297 человек, разбитых на 18 отдельных групп (лагерей). Сначала исследователи собрали популярные истории и обобщили их темы. Чаще всего это были истории о важности сотрудничества — в работе, в дружбе и так далее. Кроме того, распространенными оказались истории о равенстве полов и просто социальном равенстве. Далее ученые провели ряд экспериментов, предложив поучаствовать в играх на кооперацию представителям Агта.

Выяснилось, что в группах, где было больше хороших рассказчиков, сотрудничество было гораздо более выраженным. Уровень развития таланта рассказчика у каждого из членов группы ученые оценивали, задавая им всем вопрос, кого они считают лучшим рассказчиком. А уровень сотрудничества в группе оценивали, наблюдая за ходом игры, где нужно было с каждым ходом делать выбор в пользу индивидуализма или кооперации.

Авторы работы делают вывод, что сторителлинг, таким образом, оказывается инструментом развития сотрудничества внутри групп. Кроме того, хорошие рассказчики оказались предпочитаемыми партнерами, имели больший успех в социальной сфере. Определяли это ученые при помощи анкетирования, где задавали всем участникам вопросы вроде «С кем вы хотели бы жить в одном жилище?» Также сторителлинг оказался залогом репродуктивного успеха: у тех, кто умеет рассказывать истории, оказалось в среднем больше детей, чем у остальных участников эксперимента.

Статья с результатами исследования опубликована в издании Nature Communications.

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