В аэропорту Платов торжественно открыли фаншоп ФК «Ростов»
В аэропорт Платов накануне прибывали не только путешественники, но и болельщики футбольного клуба «Ростов», а также сами игроки
В аэропорт Платов накануне прибывали не только путешественники, но и болельщики футбольного клуба «Ростов», а также сами игроки
Они запускали новый проект — фаншоп ФК «Ростов».
Магазин торжественно открыли ведущие игроки команды — Тимофей Калачев и Александр Гацкан, а потом начался розыгрыш призов. Некоторым счастливчикам достались сертификаты на первые матчи «Ростова», которые пройдут следующей весной уже на новом стадионе.
А дальше началась