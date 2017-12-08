Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Названа самая пьющая страна Европы
Худшие фильмы года: лента, названная садистски скучной
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Мама Еремеева нашла силы извиниться перед Мишулиной - СМИ
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать ОИ-2014
Наталья Подольская позирует в изысканном кружевном платье
Редкий выход: Любовь Толкалина вывела в свет 16-летнюю дочку
Лавров не ответил на выкрик американской журналистки — СМИ
Бледанс показала откровенные кадры в Крыму - СМИ
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
12Белый дом Рождества
18:03 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В аэропорту Платов торжественно открыли фаншоп ФК «Ростов»

В аэропорт Платов накануне прибывали не только путешественники, но и болельщики футбольного клуба «Ростов», а также сами игроки желто-синей команды.

Они запускали новый проект — фаншоп ФК «Ростов».

Во время загрузки произошла ошибка.

Магазин торжественно открыли ведущие игроки команды — Тимофей Калачев и Александр Гацкан, а потом начался розыгрыш призов. Некоторым счастливчикам достались сертификаты на первые матчи «Ростова», которые пройдут следующей весной уже на новом стадионе.

А дальше началась автограф-сессия. И еще не известно, кто получил больше положительных эмоций — болельщики или игроки. Но на предстоящий матч с «Уфой» они точно зарядились. Кстати, матч пройдет 10 декабря на стадионе «Олимп 2» — он станет последнем в уходящем году и завершит первый круг чемпионата страны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
«Гринпис» не поверил выводам «Росатома» о выбросе рутения-106
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
В РЖД разрешили спор пассажиров верхних и нижних полок в поездах
АФК «Система» подала иск к «Роснефти» на 330 млрд руб
Выросли ли шансы на импичмент Дональда Трампа?
Мутко оказался не Виталием
«Росэлектроника» показала устройство управления техникой с помощью взгляда
Спорт
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ Как переживет фиаско на «Энфилде» еще и имеющий на день меньше на восстановление «Спартак»?
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Юлия Ковальчук показала фигуру через 2 месяца после родов Певица вернулась на сцену после беременности.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь