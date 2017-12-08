В аэропорту Платов торжественно открыли фаншоп ФК «Ростов»

Магазин торжественно открыли ведущие игроки команды — Тимофей Калачев и Александр Гацкан, а потом начался розыгрыш призов. Некоторым счастливчикам достались сертификаты на первые матчи «Ростова», которые пройдут следующей весной уже на новом стадионе.

А дальше началась автограф-сессия. И еще не известно, кто получил больше положительных эмоций — болельщики или игроки. Но на предстоящий матч с «Уфой» они точно зарядились. Кстати, матч пройдет 10 декабря на стадионе «Олимп 2» — он станет последнем в уходящем году и завершит первый круг чемпионата страны.