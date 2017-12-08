Движение автобусов в Нижнем Новгороде изменят с 9 декабря в связи с завершением реконструкции проспекта Молодежный

Источник: нижнийновгород.рф

Автобусы маршрута № 54 будут ехать от поселка Доскино по ул. Бахтина, ул. Заслонова, Доскинскому шоссе, пр. Молодежному, ул. Краснодонцев, пр. Ильича, пр. Ленина до ст.метро «Автозаводской». В обратном направлении по пр. Ленина, пр. Ильича, ул. Красноуральской, пр. Молодежному, Доскинскому шоссе, ул. Заслонова, ул. Бахтина.

Автобусы маршрутов №№ 56, 79 на участке от станции «Петряевка» до проспекта Ильича проследуют по пр. Молодежному, ул. Краснодонцев в обоих направлениях.

Автобусы маршрутов №№ 58, Т-37 на участке от станции «Петряевка» до улицы Краснодонцев в прямом направлении будут передвигаться по пр. Молодежному, ул. Краснодонцев, в обратном направлении — по пр. Ильича, ул. Красноуральской.

Автобусы маршрута № Т-59 на участке от 52 квартала до проспекта Ильича в прямом направлении проследуют по пр. Молодежному, ул. Краснодонцев, в обратном направлении — по пр. Ильича, ул. Красноуральской.

Автобусы маршрутов №№ Т-98, Т-117 на участке от ул. Спутника до пр. Кирова проследуют по ул. Красноуральской, пр. Ильича, ул. Красных Партизан в обоих направлениях.

Будут отменены остановочные пункты «Озеро», «Предприятие» на пр. Молодежном.

На маршрутах №№ 15, 54, 56, 58, 79, Т-37 вводится остановочный пункт «Трамвайное депо № 3» на проспекте Молодежном в районе пересечения с улицей Карьерной.

На маршрутах №№ 56, 79 вводятся остановочные пункты «ул. Краснодонцев», «35 квартал», «43 квартал» при движении в направлении станции «Петряевка».