Милонов предложил запретить рубить елки на Новый год

Как сообщили «РГ» в аппарате депутата, для нарушителей не предусмотрены штрафы. Парламентарий предлагает ввести такие повышающие коэффициенты на продажу срубленных в развлекательных целях деревьев, чтобы этот бизнес стал экономически невыгоден.

В качестве альтернативы депутат предлагает гражданам покупать искусственные ели или живые деревья в горшке.

Массовая вырубке хвойных деревьев под Новый год заинтересовала депутата и он пришел к неутешительному выводу, что перед праздниками в России вырубается до миллиона деревьев. И спустя несколько дней эти же деревья оказываются на свалке, что не может не сказаться негативно на экологической обстановке.