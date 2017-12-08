Милонов предложил запретить рубить елки на Новый год
Депутат Госдумы Виталий Милонов разработал законопроект, который призван прекратить вырубку елей на Новый год.
Депутат Госдумы Виталий Милонов разработал законопроект, который призван прекратить вырубку елей на Новый год.
Как сообщили «РГ» в аппарате депутата, для нарушителей не предусмотрены штрафы. Парламентарий предлагает ввести такие повышающие коэффициенты на продажу срубленных в развлекательных целях деревьев, чтобы этот бизнес стал экономически невыгоден.
В качестве альтернативы депутат предлагает гражданам покупать искусственные ели или живые деревья в горшке.
Массовая вырубке хвойных деревьев под Новый год заинтересовала депутата и он пришел к неутешительному выводу, что перед праздниками в России вырубается до миллиона деревьев. И спустя несколько дней эти же деревья оказываются на свалке, что не может не сказаться негативно на экологической обстановке.
Сейчас депутатская инициатива рассматривается экспертами. Если специалисты не найдут в ней противоречий с действующим законодательством, законопроект поступит к депутатам. В аппарате Милонова говорят, что цели успеть ввести новые правила до Нового года нет, но не исключают, что если эксперты быстро рассмотрят документ, заградительные меры для желающих срубить елку к празднику, могут появиться уже в конце декабря.