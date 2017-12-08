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17:23 (мск), источник: "Российская газета"

Милонов предложил запретить рубить елки на Новый год

Депутат Госдумы Виталий Милонов разработал законопроект, который призван прекратить вырубку елей на Новый год.

Как сообщили «РГ» в аппарате депутата, для нарушителей не предусмотрены штрафы. Парламентарий предлагает ввести такие повышающие коэффициенты на продажу срубленных в развлекательных целях деревьев, чтобы этот бизнес стал экономически невыгоден.

В качестве альтернативы депутат предлагает гражданам покупать искусственные ели или живые деревья в горшке.

Массовая вырубке хвойных деревьев под Новый год заинтересовала депутата и он пришел к неутешительному выводу, что перед праздниками в России вырубается до миллиона деревьев. И спустя несколько дней эти же деревья оказываются на свалке, что не может не сказаться негативно на экологической обстановке.

Сейчас депутатская инициатива рассматривается экспертами. Если специалисты не найдут в ней противоречий с действующим законодательством, законопроект поступит к депутатам. В аппарате Милонова говорят, что цели успеть ввести новые правила до Нового года нет, но не исключают, что если эксперты быстро рассмотрят документ, заградительные меры для желающих срубить елку к празднику, могут появиться уже в конце декабря.

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