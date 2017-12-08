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18:01 (мск), источник: РИАЦ

Ноябрь в Волгоградской области был богат на двойни

В ноябре в волгоградских роддомах появились на свет 2015 детей. Причем, новорожденных мальчиков и девочек практически поровну: первых родилось 1018 малышей, а вторых — 997. Такие данные приводит облздрав Волгоградской области.

Примечательно, что немалую часть родившихся составляют двойни — 27. Также в регионе стало больше на одну тройню. Первых родов в ноябре было 711.

Новых жителей Волгоградской области родители назвали такими популярными именами как Александр, Артем, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Максим, Федор, Анастасия, Александра, Варвара, Елизавета, Дарья, Мария, Ульяна, Софья. Среди редких имен зафиксированы: Ален, Гордей, Диомин, Лукьян, Марсель, Маркус, Мирослав, Радомир, Серафим, Апполинария, Алексия, Аксинья, Афина, Глафира, Златослава, Мелиса, Николь, Риана.

Отметим, что в Волгоградской области ведется активная работа по поддержке материнства и детства. На сегодняшний день для семей с детьми действует 18 видов соцподдержки. В 2017 году введено новая стимулирующая выплата при рождении ребенка до 23 лет.

Также в области идет развитие системы родовспоможения. Эффективная система маршрутизации беременных женщин с высокой группой риска в перинатальные центры обеспечивают пациенткам своевременную качественную помощь. Все эти меры приняты и реализуются в регионе в рамках долгосрочной приоритетной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым.

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