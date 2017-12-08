Ноябрь в Волгоградской области был богат на двойни

Примечательно, что немалую часть родившихся составляют двойни — 27. Также в регионе стало больше на одну тройню. Первых родов в ноябре было 711.

Новых жителей Волгоградской области родители назвали такими популярными именами как Александр, Артем, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Максим, Федор, Анастасия, Александра, Варвара, Елизавета, Дарья, Мария, Ульяна, Софья. Среди редких имен зафиксированы: Ален, Гордей, Диомин, Лукьян, Марсель, Маркус, Мирослав, Радомир, Серафим, Апполинария, Алексия, Аксинья, Афина, Глафира, Златослава, Мелиса, Николь, Риана.

Отметим, что в Волгоградской области ведется активная работа по поддержке материнства и детства. На сегодняшний день для семей с детьми действует 18 видов соцподдержки. В 2017 году введено новая стимулирующая выплата при рождении ребенка до 23 лет.