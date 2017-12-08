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18:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Рождественские базары начали работу в Нижнем Новгороде

Рождественские базары начали работу в Нижнем Новгороде с 8 декабря. Соответствующее постановление администрации опубликовано на сайте городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, выставки-ярмарки проводятся «с целью создания праздничного облика города в преддверии новогодних праздников». В Нижнем Новгороде они будут работать больше месяца — вплоть до 14 января 2018 года.

Напомним, главная елка Нижнего Новгорода будет установлена на площади Минина к 15 декабря. Официальное открытие главного символа праздника запланировано на 26 декабря.

В этом году особенно празднично будут выглядеть улицы Рождественская и Большая Покровская. Как отметила и.о. главы администрации города Наталия Казачкова, всего в городе будет украшено 44 основные улицы и 8 площадей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде запустили интерактивную новогоднюю карту — на ней отмечены все катки, елочные комплексы и праздничные базары города.

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