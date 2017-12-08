Рождественские базары начали работу в Нижнем Новгороде
Рождественские базары начали работу в Нижнем Новгороде с 8 декабря. Соответствующее постановление администрации опубликовано на сайте городской администрации.
Рождественские базары начали работу в Нижнем Новгороде с 8 декабря. Соответствующее постановление администрации опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно информации,
Напомним, главная елка Нижнего Новгорода будет установлена на площади Минина к 15 декабря. Официальное открытие главного символа праздника запланировано на 26 декабря.
В этом году особенно празднично будут выглядеть улицы Рождественская и Большая Покровская. Как отметила и.о. главы администрации города Наталия Казачкова, всего в городе будет украшено 44 основные улицы и 8 площадей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде запустили интерактивную новогоднюю карту — на ней отмечены все катки, елочные комплексы и праздничные базары города.