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17:42 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы назвали детей Данелия, Адам, Эсмира, Соломия, Мелисса, Евангелина, Аглая

(Город Казань KZN.RU, 8 декабря). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 435 детей: 223 мальчиков и 212 девочек.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Возраст самой юной мамы — 17 лет, самой зрелой — 43 года, самого юного отца — 19 лет, самого зрелого — 69 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 640 граммов, а максимальный — 5020 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Александр, Егор, Азалия, Ясмина, Асель, Кирилл, Марат, Ляйсан, Сабина, Риана, Карим.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Адам, Мелисса, Данелия, Лев, Архип, Самия, Евангелина, Рамиля, Эсмира, Соломия, Алания, Ивана, Аглая, Раида, Ришат.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 138 пар. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, жениху — 20. Возраст самого взрослого жениха недели — 63 года, самой взрослой невесты — 53 года, сообщает Управление ЗАГС Казани.

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