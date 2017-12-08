Казанцы назвали детей Данелия, Адам, Эсмира, Соломия, Мелисса, Евангелина, Аглая
(Город Казань KZN.RU, 8 декабря). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 435 детей: 223 мальчиков и 212 девочек.
(Город Казань KZN.RU, 8 декабря). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 435 детей: 223 мальчиков и 212 девочек.
Возраст самой юной мамы — 17 лет, самой зрелой — 43 года, самого юного отца — 19 лет, самого зрелого — 69 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 640 граммов, а максимальный — 5020 граммов.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Александр, Егор, Азалия, Ясмина, Асель, Кирилл, Марат, Ляйсан, Сабина, Риана, Карим.
Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Адам, Мелисса, Данелия, Лев, Архип, Самия, Евангелина, Рамиля, Эсмира, Соломия, Алания, Ивана, Аглая, Раида, Ришат.
За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 138 пар. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, жениху — 20. Возраст самого взрослого жениха недели — 63 года, самой взрослой невесты — 53 года, сообщает Управление ЗАГС Казани.