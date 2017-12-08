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17:50 (мск), источник: РИА Крым

Куда пойти на выходные в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. После насыщенной рабочей недели важно хорошо отдохнуть и развеяться, поэтому крымчане заранее задумываются о том, как активно и интересно провести выходные. Для всех, кто планирует культурно-развлекательную программу, сайт РИА Новости Крым подготовил подборку мероприятий на 9 и 10 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Музыкальная комедия «Бомарше и Ко. Покоренные любовью или Виват, Франция!».

Где: Симферополь, Государственный академический музыкальный театр Республики Крым.

Когда: 9 декабря в 18:00.

Премьера веселой музыкальной комедии «Бомарше и Ко. Покоренные любовью или Виват, Франция!» режиссера-постановщика Владимира Таранова.

События спектакля разворачиваются во дворце графа Альмавива и его жены графини Розины. История повествует об изменах и преодолении их последствий, о лжи и лицемерии, о разоблачении негодяя, проникшего в семью, пользуясь доверием графа. Но в происходящее вмешивается преданный камердинер графа Фигаро со своей верной супругой Сюзанной, и в семье графа вновь воцаряются мир и любовь.

Сценография и костюмы в стиле барокко подчеркивают яркую, динамичную и радостную комедию. В полной блеска постановке все соответствует пьесе знаменитого французского драматурга и публициста Пьера де Бомарше.

Цена билетов: 200−700 руб.

Цирковое представление Марицы и Дана Запашных.

Где: Симферопольский цирк им. Б. Н. Тезикова.

Когда: 9 и 10 декабря в 12:00 и 16:00.

Впервые в Крыму представители легендарной династии советских и российских цирковых артистов Марица и Дан Запашные. В программе: дрессированные шимпанзе, джигиты Осетии, караван верблюдов, обезьяны на осликах, кавказские овчарки, воздушные гимнасты, гимнасты на мачте, клоунский дуэт Lucky и многое другое.

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей.

Международный фестиваль «Крымские гастрономические сезоны».

Где: Ялта, Пушкинский дом, ресторан Doctor Whisky.

Когда: 7—10 декабря.

В декабре 2017 года международный фестиваль «Крымские гастрономические сезоны» открывает свою зимнюю сессию. Специальный гость — шеф-повар и ресторатор из Санкт-Петербурга Евгений Викентьев.

В субботу, 9 декабря, Викентьев презентует гала-ужин в виде сета из семи различных блюд. В воскресенье, 10 декабря, пройдут мастер-классы шеф-повара для друзей фестиваля из ялтинского Реабилитационного центра для детей и подростков. Каждый из малышей сможет научиться готовить с известными шеф-поварами вкусные блюда и тут же их отведать.

Концерт-трибьют группировки «Ленинград».

Где: Севастополь, арт-клуб «Артишок».

Когда: 10 декабря в 19:00.

Крымская кавер-группа «Шнапс band XXXL» исполнит лучшие композиции коллектива Сергея Шнурова «Ленинград».

Стоимость билетов — от 400 до 800 рублей.

Музыкальное шоу The Beatles Party.

Где: Симферополь, ночной клуб Amsterdam.

Когда: 9 декабря.

Хиты легендарной «ливерпульской четверки» в исполнении кавер-группы «Get Back».

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