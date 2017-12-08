Мэрия попросила воронежцев сообщать чиновникам о плохой уборке снега и льда

Источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа сообщила номера телефонов, по которым горожане смогут сообщать о неубранных тротуарах и наледи на крышах. Звонить можно в управление ЖКХ и управы города, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе администрации в пятницу, 8 декабря.

В управлении ЖКХ жалобы примут по телефону 228 32 76. Кроме того, жители могут звонить по телефонам 223 04 86 (управа Железнодорожного района), 261 10 68 (управа Коминтерновского района), 249 09 71 (управа Левобережного района), 206 91 52 (управа Ленинского района), 263 16 73 (управа Советского района), 259 76 63 (управа Центрального района).

В конце ноября воронежские управляющие компании получили первые с зимы-2016/17 предписания об уборке льда и снега с крыш. Сотрудники управления муниципального жилищного контроля мэрии Воронежа проверили 91 многоэтажку. Наледь нашли на крышах 33 домов.

Проверку работы коммунальщиков проводили и сотрудники прокуратуры. В Левобережном районе нарушения при уборке снега и льда с крыш четырех школ и четырех садиков. Недостатки обнаружили и в уборке тротуаров и пешеходных дорожек. В отношении директоров учреждений возбудили административные дела.

Контекст

Зимой-2016/17 от падения сосулек пострадало особенно много воронежцев. Только за 10 дней февраля травмы получили 11 человек.