В Ростовской области судебные приставы проведут рейды по должникам
До конца года приставы Ростовской области отправятся в рейды, вовремя которых будут искать должников.
До конца года приставы Ростовской области отправятся в рейды, вовремя которых будут искать должников.
Известно, что 11 декабря 2017 года будут обходить должников по взысканию фискальных платежей. Ровно через неделю — 18 декабря, будут посещать тех, у кого есть задолженность в пользу организаций ТЭК. А 25 декабря проверят дела по исполнению исполнительных документов не имущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций.
Напомним, несколько дней назад УФССП России по РО был проведен рейд «В Новый Год без долгов» по взысканию алиментных обязательств и заработной платы. Аресты на имущество должников только по алиментам наложены в рамках 65 исполнительных производств на общую сумму 3 028 000 рублей. Плюс составлены административные протоколы на 183 тысячи рублей.