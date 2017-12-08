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18:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области судебные приставы проведут рейды по должникам

До конца года приставы Ростовской области отправятся в рейды, вовремя которых будут искать должников.

Известно, что 11 декабря 2017 года будут обходить должников по взысканию фискальных платежей. Ровно через неделю — 18 декабря, будут посещать тех, у кого есть задолженность в пользу организаций ТЭК. А 25 декабря проверят дела по исполнению исполнительных документов не имущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций.

Напомним, несколько дней назад УФССП России по РО был проведен рейд «В Новый Год без долгов» по взысканию алиментных обязательств и заработной платы. Аресты на имущество должников только по алиментам наложены в рамках 65 исполнительных производств на общую сумму 3 028 000 рублей. Плюс составлены административные протоколы на 183 тысячи рублей.

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