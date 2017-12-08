В Ростовской области судебные приставы проведут рейды по должникам

Известно, что 11 декабря 2017 года будут обходить должников по взысканию фискальных платежей. Ровно через неделю — 18 декабря, будут посещать тех, у кого есть задолженность в пользу организаций ТЭК. А 25 декабря проверят дела по исполнению исполнительных документов не имущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций.