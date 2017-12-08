Wi-Fi в метро Петербурга: ловит хорошо, но не везде

Источник: Комсомольская правда

6 декабря в петербургской подземке запустили сеть Wi-Fi, одну из самых больших и самую быструю в мире: следом за «оранжевой», «фиолетовой», «зеленой» и «синей» к интернету подключилась «красная» ветка. Все линии связали с всемирной паутиной за полгода. «Комсомолка» собрала наблюдения горожан и сама прокатилась в метро, на ходу листая новостные ленты и переписываясь в соцсетях.

ПЕРРОН НЕ В СЕТИ.

Вердикт таков: интернет есть на всех линиях метро. Правда, не на всех перегонах и станциях. Даже в центре есть места, где сеть «коротит». Например, на пути с «Технологического института» на «Пушкинскую» или со «Звенигородской» на «Садовую». «Бреши» измеряются буквально в двух-трех десятках секунд езды на электричке. Но для того, чтобы скачивание или загрузка файлов и страниц «слетели», хватает.

— На «красной» сеть не всегда стабильна, — подметил петербуржец Олег Серебряников. — А на переезде между «Площадью Мужества» и «Лесной» она пропадает полностью.

Много зависит и от устройства, но часть горожан отмечает, что иногда их мобильники и планшеты долго не находят «MT_FREE» или долго подключаются. На это, в частности, сетуют пассажирка юга «фиолетовой» ветки Анна Самохвалова.

Входят ли платформы в единую сеть Wi-Fi, мы так и не поняли. По словам пресс-секретаря «Петербургского метрополитена» Юлии Шавель, интернет есть на всех платформах, просто кто-то не умеет к нему подключаться.

Но практика показывает обратное: проще назвать те платформы, где сеть есть. Среди них, например, те же «Пушкинская» и «Техноложка». Замечен интернет и на «Мужества», правда, только на половине платформы. В основном же на непопулярных среди туристов станциях вроде «Улицы Дыбенко» и «Чкаловской» Wi-Fi мы не поймали.

«ЛУЧШЕ БЫ СТРОИЛИ».

Еще одна данность, которая удручает, — подключения хватает на 20 минут. А после — будь добр, смотри рекламу снова. Все понимают, что платить за бесплатный интернет чем-то надо. Но подавляющее большинство «реклама просто бесит», ведь «пока все пересмотришь, до нужной станции доедешь».

— Рекламный ролик, рекламная «заглушка», еще один ролик, еще «заглушка»…, — вздыхает житель «Девяткино» Дмитрий Демьянский. — И это при том, что приходится подключаться дважды, потому что до работы одного подключения не хватает. Да и скорость интернета в час пик средненькая.

Часть петербуржцев недовольна тем, что авторизацию нужно проходить всего раз.

— Потом заходишь в метро, Wi-Fi автоматически начинает подключаться, но так и не подключается. А твой мобильный интернет из-за этого блокируется, — сетует пассажирка «синей» ветки Ксения Абдуллаева. — И ты остаешься вообще без интернета.

Есть и те, кто Wi-Fi в метро вообще не одобряют: мол, «лучше бы метро строили».

ПО ПРИМЕРУ МОСКВЫ.

Оператор подземного Wi-Fi — компания «МаксимаТелеком», которая уже подключила к сети все метро Москвы. Более того, в столице сеть Wi-Fi метро объединили с бесплатным беспроводным интернетом в трамваях, автобусах и троллейбусах, поездах и электричках. То есть создали единое городское интернет-пространство — то, к чему Петербург только стремится. К сети «MT_FREE» регулярно подключаются более 80 процентов москвичей.

Пассажиры пользуются сетью бесплатно. Но за это они становятся аудиторией рекламных роликов и баннеров. Бюджетных вливаний в проект в Петербурге не было: всю сеть построили и поддерживают в работе за деньги, взятые в кредит, и средства «МаксимаТелеком». На создание и наладку сети потратили около 1,3 миллиардов рублей.

Доходы «МаксимаТелеком» получает с рекламных 20-секундных видеороликов, 10-секундных графических баннеров и брендирования страницы авторизации. Цены на брендирование разнятся от 500 000 рублей в день за логотип в метро Петербурга до 3 500 000 рублей в день за лого в Петербурге и по всей московской сети. Видео и графический баннер — по рублю за показ.

От надоедливой рекламы пассажиры метро могут отказаться. Для этого нужно завести приложение «MT Cabinet». Отключить рекламу при авторизации стоит 129 рублей в месяц.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ:

1. Включите Wi-Fi и подключитесь к сети «MT_FREE».

2. Зайдите на сайт wi-fi. ru.

3. Выберите метод регистрации «по номеру телефона», введите номер телефона и ждите смс.

4. Введите код, пришедший смской. Он действителен 24 часа.

5. Нажмите кнопку «Войти в интернет».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

400 базовых станций в тоннелях.

245 поездов.

436 км оптического и электрического кабеля.

250 Мбит/с.

До 200 одновременных подключений в каждом вагоне.

1,5 млн уникальных пользователей.

13 млн подключений.

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ:

Возраст 43% пользователей — 25−34 года.

34% — люди в возрасте 18−24 лет.