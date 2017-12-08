Wi-Fi в метро Петербурга: ловит хорошо, но не везде
Петербуржцы радуются бесплатному интернету в подземке, но сетуют на перебои и рекламу.
Петербуржцы радуются бесплатному интернету в подземке, но сетуют на перебои и рекламу.
6 декабря в петербургской подземке запустили сеть
ПЕРРОН НЕ В СЕТИ.
Вердикт таков: интернет есть на всех линиях метро. Правда, не на всех перегонах и станциях. Даже в центре есть места, где сеть «коротит». Например, на пути с «Технологического института» на «Пушкинскую» или со «Звенигородской» на «Садовую». «Бреши» измеряются буквально в
— На «красной» сеть не всегда стабильна, — подметил петербуржец Олег Серебряников. — А на переезде между «Площадью Мужества» и «Лесной» она пропадает полностью.
Много зависит и от устройства, но часть горожан отмечает, что иногда их мобильники и планшеты долго не находят «MT_FREE» или долго подключаются. На это, в частности, сетуют пассажирка юга «фиолетовой» ветки Анна Самохвалова.
Входят ли платформы в единую сеть
Но практика показывает обратное: проще назвать те платформы, где сеть есть. Среди них, например, те же «Пушкинская» и «Техноложка». Замечен интернет и на «Мужества», правда, только на половине платформы. В основном же на непопулярных среди туристов станциях вроде «Улицы Дыбенко» и «Чкаловской»
«ЛУЧШЕ БЫ СТРОИЛИ».
Еще одна данность, которая удручает, — подключения хватает на 20 минут. А после — будь добр, смотри рекламу снова. Все понимают, что платить за бесплатный интернет
— Рекламный ролик, рекламная «заглушка», еще один ролик, еще «заглушка»…, — вздыхает житель «Девяткино» Дмитрий Демьянский. — И это при том, что приходится подключаться дважды, потому что до работы одного подключения не хватает. Да и скорость интернета в час пик средненькая.
Часть петербуржцев недовольна тем, что авторизацию нужно проходить всего раз.
— Потом заходишь в метро,
Есть и те, кто
ПО ПРИМЕРУ МОСКВЫ.
Оператор подземного
Пассажиры пользуются сетью бесплатно. Но за это они становятся аудиторией рекламных роликов и баннеров. Бюджетных вливаний в проект в Петербурге не было: всю сеть построили и поддерживают в работе за деньги, взятые в кредит, и средства «МаксимаТелеком». На создание и наладку сети потратили около 1,3 миллиардов рублей.
Доходы «МаксимаТелеком» получает с рекламных 20-секундных видеороликов, 10-секундных графических баннеров и брендирования страницы авторизации. Цены на брендирование разнятся от 500 000 рублей в день за логотип в метро Петербурга до 3 500 000 рублей в день за лого в Петербурге и по всей московской сети. Видео и графический баннер — по рублю за показ.
От надоедливой рекламы пассажиры метро могут отказаться. Для этого нужно завести приложение «MT Cabinet». Отключить рекламу при авторизации стоит 129 рублей в месяц.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ:
1. Включите
2. Зайдите на сайт
3. Выберите метод регистрации «по номеру телефона», введите номер телефона и ждите смс.
4. Введите код, пришедший смской. Он действителен 24 часа.
5. Нажмите кнопку «Войти в интернет».
ТОЛЬКО ЦИФРЫ:
400 базовых станций в тоннелях.
245 поездов.
436 км оптического и электрического кабеля.
250 Мбит/с.
До 200 одновременных подключений в каждом вагоне.
1,5 млн уникальных пользователей.
13 млн подключений.
КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ:
Возраст 43% пользователей — 25−34 года.
34% — люди в возрасте 18−24 лет.
97% подключений приходится на смартфоны, из них 54% — Android, 43% — iOS, 3% — Windows.