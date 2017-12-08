В аннинском селе Старая Тойда построят церковь

Строительство нового здания церкви во имя святителя Николая начали в селе Старая Тойда Аннинского района во вторник, 5 декабря. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Старотойденского сельского поселения Владимир Распопов в четверг, 7 декабря.

Храм построят на месте разрушенной церкви.

— Когда строители начали рыть траншеи под фундамент, то наткнулись на остатки фундамента разрушенной церкви, так что новое церковное здание будет стоять практически на месте старого. По рассказам старожилов, тут находилась деревянная церковь. Ее закрыли в 30-е годы прошлого века. После войны ее разобрали и из этих бревен построили здание сельской больницы, как раз напротив — через дорогу, — пояснил Владимир Распопов.

Бригада строителей уже вырыла котлован, уложила песчаную подушку, подготовила арматуру и опалубку для заливки фундамента. Как сообщили рабочие, дальнейшее строительство будут зависеть от погоды. Если морозы будут не ниже десяти градусов, рабочие приступят к кладке стен из кирпича.

Церковь построят на средства спонсоров.

Справка РИА «Воронеж»