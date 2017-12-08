Две библиотеки открылись после капитального ремонта в Нижнем Новгороде

Теперь читатели этих библиотек могут воспользоваться современными услугами — например, можно заказать нужную книгу на сайте библиотечного объединения Сормовского района, и ее привезут в ближайшую к дому библиотеку. Кроме того, уже ведется электронный учет литературы и оцифровка книг писателей-сормовичей.

— Важно, чтобы наши библиотеки были современными, понятными, дружелюбными для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Хорошо, что эту библиотеку мы отремонтировали в 2017 году, смогли выделить два миллиона рублей из бюджета города. Но есть библиотеки, которым пока еще не так повезло, поэтому мы максимально постараемся заложить средства на эти цели в бюджет 2018 года, — подчеркнула глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.