Москвичи жалуются на запах сероводорода
Пользователи социальных сетей пожаловались на неприятный запах в центре и на
Пользователи социальных сетей пожаловались на неприятный запах в центре и на
Кроме того, жалобы поступили из районов Отрадное, Свиблово, Алтуфьево, Сокольники. Москвичи также сообщили о неприятном запахе возле метро Автозаводская.
После жалоб в соцсетях Роспотребнадзор замеряет уровень загрязнения воздуха в девяти округах Москвы, заявили RNS в ведомстве.
В МЧС «РИА Новости» сообщили, что получили несколько заявок от москвичей по поводу неприятного запаха. «Выезжала мобильная лаборатория, превышения (
Валерия Мишина, Ольга Никитина