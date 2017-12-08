Москвичи жалуются на запах сероводорода

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Кроме того, жалобы поступили из районов Отрадное, Свиблово, Алтуфьево, Сокольники. Москвичи также сообщили о неприятном запахе возле метро Автозаводская.

О проблеме с воздухом сообщили и в Подмосковье: на неприятный запах пожаловались жители Балашихи и Реутово.

Telegram-канал «Московские новости» со ссылкой на Мосгаз сообщает, что на одном из городских предприятий произошел выброс газа.

После жалоб в соцсетях Роспотребнадзор замеряет уровень загрязнения воздуха в девяти округах Москвы, заявили RNS в ведомстве.

В МЧС «РИА Новости» сообщили, что получили несколько заявок от москвичей по поводу неприятного запаха. «Выезжала мобильная лаборатория, превышения ( предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.—"Ъ») зафиксировано не было", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что заявок в МЧС об авариях в центре Москвы не было.