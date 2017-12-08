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8 декабря, источник: Sputnik

Узбекистан упрощает условия для экотуризма и автомобильных туров

Правительство Узбекистана приняло сразу несколько мер, существенно упрощающих экологический и автомобильный туризм в Узбекистане, что еще больше должно повысить привлекательность этого направления для иностранных гостей.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Кабмин Узбекистана упрости порядок регистрации иностранных граждан в Республике Узбекистан, которые путешествуют наземным транспортом или отправляются в экологические туры, сообщает пресс-служба Госкомтуризма республики.

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Во-первых, прибывающих в республику раньше срока туристов избавят от ожиданий на границе. Теперь, если иностранцы прибывают раньше даты, указанной в туристической визе, то непосредственно на пункте пропуска можно будет внести соответствующие изменения.

Упрощена процедура и временной прописки гостей Узбекистана, согласно изменениям в законодательстве к таковой теперь будут приравнены электронные списки туристов с их паспортными данными, а также схем маршрута и места остановок. При этом организованные группы туристов в сопровождении гидов и экскурсоводов за пределами населенных пунктов могут отправляться в туры не более чем на 10 суток.

Это же правило касается иностранцев, передвигающихся на личном автомобиле, мотоцикле, велосипеде, пешком или в составе группы на автобусе с приобретением авто тура туроператора.

Также расширен перечень мест размещения. Помимо гостиниц, хостелов турбаз и юртовых лагерей к ним относятся еще и палаточные лагеря и наземный транспорт, преобразованный под средства для ночлега.

Принятые меры призваны обеспечить удобство при совершении автомобильных, мото- или велотуров, а также повысить привлекательность экологического туризма среди иностранных граждан.

Еще одно нововведение, которое упрости жизнь туроператорам и удешевит путевки для туристов — это требования к туристическим автобусам. Теперь они освобождаются от обязательного сопровождения машинами ДПС, а при перегоне их без пассажиров в ночное время необязательно наличие двух водителей. По мнению инициаторов этих изменений, это позволит избежать необоснованного удорожания туристических услуг.

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