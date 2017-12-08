На Ленинском проспекте в Калининграде открыли ещё один дом с «историческим» ремонтом

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В Калининграде рабочие сняли защитное покрытие с фасада дома 63−67 на Ленинском проспекте. Здание отреставрировали по программе капитального ремонта.

На крыше домов появились фронтоны и декоративные элементы. Также подрядчик обновил стены и оконные проёмы хрущёвки.

Дома на Ленинском проспекте начали капитально ремонтировать в конце мая. Изначально на создание «исторического» стиля зданий планировали потратить около 200 миллионов рублей. Согласно документам, работы должны были завершить до конца сентября, однако региональные власти рассчитывали, что дома будут готовы к исходу лета.

В дальнейшем на работы выделили ещё 55 млн рублей. Врио губернатора Антон Алиханов выразил недовольство темпами ремонта. В результате срок работ продлили до конца декабря 2017 года.