Ашрафханов: отношения Узбекистана и России находятся на пике

«Узбекистан и Россия всегда поддерживали, поддерживают и будут поддерживать друг друга на международной арене», — подчеркнул глава узбекской дипмиссии в Москве.

По его словам, хотя в этом году страны отметили 25 лет дипломатических отношений, связи стран уходят корнями гораздо дальше в историю. Однако они никогда не носили враждебный и антагонистический характер.