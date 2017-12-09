Ашрафханов: отношения Узбекистана и России находятся на пике
Отношения Узбекистана и России сегодня находятся на пике, в высочайшей точки, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.
Отношения Узбекистана и России сегодня находятся на пике, в высочайшей точки, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.
«Узбекистан и Россия всегда поддерживали, поддерживают и будут поддерживать друг друга на международной арене», — подчеркнул глава узбекской дипмиссии в Москве.
По его словам, хотя в этом году страны отметили 25 лет дипломатических отношений, связи стран уходят корнями гораздо дальше в историю. Однако они никогда не носили враждебный и антагонистический характер.