В Молдове появятся новые «светящиеся» деньги
На сайте Национального банка Молдовы появились первые фото новых купюр.
На сайте Национального банка Молдовы появились первые фото новых купюр.
КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Начиная с понедельника, 11 декабря, Нацбанк Молдовы вводит в обращение на территории страны обновленные банкноты номинальной стоимостью 5 леев.
Пятилеевые купюры старого образца остаются в обращении параллельно с новыми банкнотами, сообщили журналистам в
На новых деньгах появится защитная металлизированная нить с микронадписью «BNM» между портретом Штефана чел Маре.
В ультрафиолетовом свете металлическая проволока имеет синие флуоресцентные свойства.
BNM modernizează bancnota cu valoarea nominală de 5 leiBNM modernizează bancnota cu valoarea nominală de 5 leiBNM modernizează bancnota cu valoarea nominală de 5 lei.
Флуоресценцию можно наблюдать на лицевой стороне без печати области находится зеленый прямоугольник, который виден в ультрафиолетовом свете. Нововведения, отмечают в Нацбанке, направлены на укрепление безопасности национальной валюты, и стали еще одной степенью защиты банкнот от подделок.
Ранее глава НБМ Сергей Чокля сообщал, что до конца года банкнота номиналом в один лей будет заменена на монету такого же достоинства, а также появится еще одна металлическая монета — номиналом 2 лея.