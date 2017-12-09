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00:39 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове появятся новые «светящиеся» деньги

На сайте Национального банка Молдовы появились первые фото новых купюр.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Начиная с понедельника, 11 декабря, Нацбанк Молдовы вводит в обращение на территории страны обновленные банкноты номинальной стоимостью 5 леев.

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Пятилеевые купюры старого образца остаются в обращении параллельно с новыми банкнотами, сообщили журналистам в пресс-службе Нацбанка.

На новых деньгах появится защитная металлизированная нить с микронадписью «BNM» между портретом Штефана чел Маре.

В ультрафиолетовом свете металлическая проволока имеет синие флуоресцентные свойства.

BNM modernizează bancnota cu valoarea nominală de 5 leiBNM modernizează bancnota cu valoarea nominală de 5 leiBNM modernizează bancnota cu valoarea nominală de 5 lei.

Флуоресценцию можно наблюдать на лицевой стороне без печати области находится зеленый прямоугольник, который виден в ультрафиолетовом свете. Нововведения, отмечают в Нацбанке, направлены на укрепление безопасности национальной валюты, и стали еще одной степенью защиты банкнот от подделок.

Ранее глава НБМ Сергей Чокля сообщал, что до конца года банкнота номиналом в один лей будет заменена на монету такого же достоинства, а также появится еще одна металлическая монета — номиналом 2 лея.

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