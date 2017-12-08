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21:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Беларуси будут выпускать свои электроскутеры

Примерно 200 скутеров поступят в продажу уже в первом полугодии 2018 года.

Производитель электроскутеров — приборостроительный завод «Оптрон» НАН Беларуси. Кроме скутеров предприятие задумало выпускать и другой актуальный электротранспорт: электровелосипеды и электросамокаты, гироскутеры и электровелорикши, электроскейты и так далее.

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— В последнее время занимались разработкой отечественного электроскутера и достигли положительной динамики. Проведены испытания, получен хороший результат, — рассказал belta.by Николай Янкевич, генеральный директор «Оптрона».

В целом разработчики плотно заняты организацией производства белорусского индивидуального электротранспорта. Проект предусмотрен на два года. За это время на заводе для производства новых механизмов развернется участок площадью 10 тысяч квадратных метров.

К слову, на «Оптроне» в 2017 году осуществили модернизацию мотор-колеса для легких транспортных средств, разработали новый блок управления и программное обеспечение. Именно на базе этого мотор-колеса и разрабатывается теперь индивидуальный электротранспорт.

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