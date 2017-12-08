В Беларуси будут выпускать свои электроскутеры

Производитель электроскутеров — приборостроительный завод «Оптрон» НАН Беларуси. Кроме скутеров предприятие задумало выпускать и другой актуальный электротранспорт: электровелосипеды и электросамокаты, гироскутеры и электровелорикши, электроскейты и так далее.

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— В последнее время занимались разработкой отечественного электроскутера и достигли положительной динамики. Проведены испытания, получен хороший результат, — рассказал belta.by Николай Янкевич, генеральный директор «Оптрона».

В целом разработчики плотно заняты организацией производства белорусского индивидуального электротранспорта. Проект предусмотрен на два года. За это время на заводе для производства новых механизмов развернется участок площадью 10 тысяч квадратных метров.