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20:15 (мск), источник: РИА Новости

На Ямале появилась ледяная скульптура «Ждуна»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек — РИА Новости. Ледяная скульптура «Ждуна» появилась в селе Яр-Сале, административном центре Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фотографию с изображением ледяной скульптуры «Ждуна», сидящего на лавочке, разместил в пятницу в социальных сетях местный житель Равиль Сафарбеков.

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«Скульптура вчера появилась, находится возле входа в магазин цветов и подарков. Задумка владелицы магазина, наверное», — рассказал он РИА Новости, в шутку предположив, что «Ждун» дождался запуска завода «Ямал СПГ» в соседнем порту Сабетта.

Автором оригинального «Ждуна» — скульптуры Homunculus Loxodontus — является художница из Нидерландов Маргрит ван Бреворт, она посвятила свое творение пациентам, которые ждут приема у врача.

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