На Ямале появилась ледяная скульптура «Ждуна»

Фотографию с изображением ледяной скульптуры «Ждуна», сидящего на лавочке, разместил в пятницу в социальных сетях местный житель Равиль Сафарбеков.

«Скульптура вчера появилась, находится возле входа в магазин цветов и подарков. Задумка владелицы магазина, наверное», — рассказал он РИА Новости, в шутку предположив, что «Ждун» дождался запуска завода «Ямал СПГ» в соседнем порту Сабетта.