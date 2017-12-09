В Индии женщина родила «ребенка-русалку»

Сообщается, что 23-летняя мать не могла позволить обследование во время беременности. Аномалия в развитии, которая именуется сиреномелией или синдромом русалки, обнаружилась только в роддоме. Ребенок умер через четыре часа после появления на свет.

Доктор Судип Саха, детский специалист больницы, где находилась роженица, говорит: «Родители принадлежат к рабочему классу и из-за недостатка денег не могли заплатить за медобслуживание». По его словам, причиной синдрома могли стать плохое питание и неправильное кровообращение матери.