В Индии женщина родила «ребенка-русалку»
В Индии женщина родила ребенка со сросшимися ногами. Снимки младенца публикует Daily Mail.
В Индии женщина родила ребенка со сросшимися ногами. Снимки младенца публикует Daily Mail.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Индии женщина родила ребенка со сросшимися ногами. Снимки младенца публикует Daily Mail.
Сообщается, что 23-летняя мать не могла позволить обследование во время беременности. Аномалия в развитии, которая именуется сиреномелией или синдромом русалки, обнаружилась только в роддоме. Ребенок умер через четыре часа после появления на свет.
Доктор Судип Саха, детский специалист больницы, где находилась роженица, говорит: «Родители принадлежат к рабочему классу и
Синдром русалки встречается у одного младенца из ста тысяч и обычно приводит к смерти через сутки