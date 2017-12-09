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21:12 (мск), источник: РИА Новости

В Индии женщина родила «ребенка-русалку»

В Индии женщина родила ребенка со сросшимися ногами. Снимки младенца публикует Daily Mail.

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Индии женщина родила ребенка со сросшимися ногами. Снимки младенца публикует Daily Mail.

Сообщается, что 23-летняя мать не могла позволить обследование во время беременности. Аномалия в развитии, которая именуется сиреномелией или синдромом русалки, обнаружилась только в роддоме. Ребенок умер через четыре часа после появления на свет.

Доктор Судип Саха, детский специалист больницы, где находилась роженица, говорит: «Родители принадлежат к рабочему классу и из-за недостатка денег не могли заплатить за медобслуживание». По его словам, причиной синдрома могли стать плохое питание и неправильное кровообращение матери.

Синдром русалки встречается у одного младенца из ста тысяч и обычно приводит к смерти через сутки из-за недоразвитости почек и мочевого пузыря. Однако известны случаи, когда дети жили с этой болезнью несколько лет: так, девочка-русалка из США Шайло Пепин прожила десять лет с функционирующей почкой, без половых органов и части кишечника. В 2009 году она скончалась.

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