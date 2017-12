МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Датские специалисты провели масштабное исследование побочных эффектов оральных контрацептивов и пришли к выводу, что подобные препараты увеличивают риск развития рака молочной железы. Работа опубликована в издании The New England Journal of Medicine, коротко о ней пишет The Independent.