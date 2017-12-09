Снег прогнозируют синоптики в Казахстане в субботу

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с, на юго-западе области более 30 м/с.

В Костанайской области ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, местами метель, гололед.



В Кызылординской, Актюбинской областях местами туман, гололед, днем ветер 15−20 м/с.



В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, ветер 15−20 м/с.



В Алматинской области местами туман, днем ветер 15−20 м/с.



Днем в Павлодарской области местами метель, гололед, ветер 15−20 м/с.



В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается низовая метель, ветер 15−20 м/с, ночью и утром местами туман.



Ночью в Атырауской области местами туман, гололед.



В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.