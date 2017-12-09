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07:15 (мск), источник: Kazinform

Снег прогнозируют синоптики в Казахстане в субботу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты по территории Казахстана в субботу вызовут осадки (преимущественно снег), местами сильные, также в отдельных районах ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 81% 760 мм рт. ст. 2 м/с

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с, на юго-западе области более 30 м/с.

В Мангистауской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, гололед, метель, ветер 15−20 м/с.

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В Костанайской области ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, местами метель, гололед.

В Кызылординской, Актюбинской областях местами туман, гололед, днем ветер 15−20 м/с.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, ветер 15−20 м/с.

В Алматинской области местами туман, днем ветер 15−20 м/с.

Днем в Павлодарской области местами метель, гололед, ветер 15−20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается низовая метель, ветер 15−20 м/с, ночью и утром местами туман.

Ночью в Атырауской области местами туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

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