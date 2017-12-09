Исследователи составили рейтинг самых пьющих стран мира
Международная исследовательская компания Ipsos составила рейтинг самых пьющих стран, основываясь на данных 2017 года.
Международная исследовательская компания Ipsos составила рейтинг самых пьющих стран, основываясь на данных 2017 года.
На первом месте сомнительного рейтинга оказалась Бельгия, где в среднем за год местный житель впивает 12,6 литров спирта. На второй строчке расположилась Франция (11,5 литра). Третье место досталось Германии с 11,03 литрами спирта на человека.
Россия находится на седьмом месте. По данным исследователей, житель РФ в среднем выпивает за год 10,12 литра спирта.
Первая десятка «алкогольного» рейтинга выглядит следующим образом:
Всего исследователи проанализировали данные из 39 стран, cообщает Телеканал «Звезда».