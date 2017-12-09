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00:35 (мск), источник: Publika.md

Исследователи составили рейтинг самых пьющих стран мира

Международная исследовательская компания Ipsos составила рейтинг самых пьющих стран, основываясь на данных 2017 года.

На первом месте сомнительного рейтинга оказалась Бельгия, где в среднем за год местный житель впивает 12,6 литров спирта. На второй строчке расположилась Франция (11,5 литра). Третье место досталось Германии с 11,03 литрами спирта на человека.

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Россия находится на седьмом месте. По данным исследователей, житель РФ в среднем выпивает за год 10,12 литра спирта.

Первая десятка «алкогольного» рейтинга выглядит следующим образом:

  1. Бельгия (12,6 литра на человека);
  2. Франция (11,5 литра);
  3. Германия (11,03 литра);
  4. Венгрия (10,88 литра);
  5. Польша (10,71 литра);
  6. Британия (10,66 литра);
  7. Россия (10,12 литра);
  8. Австралия (9,7 литра);
  9. Дания (9,64 литра);
  10. Южная Корея (9,33 литра).

Всего исследователи проанализировали данные из 39 стран, cообщает Телеканал «Звезда».

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