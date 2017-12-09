Для жителей ряда районов Татарстана изменится адрес налоговой

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Жители Кировского района Казани, Тетюшского, Камско-Устьинского и Верхнеуслонского районов РТ смогут оплачивать налоги в межрайонной инспекции № 3 по Татарстану. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по РТ.