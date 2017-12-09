Для жителей ряда районов Татарстана изменится адрес налоговой
(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Жители Кировского района Казани, Тетюшского,
(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Жители Кировского района Казани, Тетюшского,
Налоговая служба находится по юридическому адресу: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бондаренко, д. 3. Изменения связаны с реорганизацией налоговой службы № 19 путем присоединения к налоговой службе № 3 по РТ.
Изменения начнут действовать с 30 декабря.
При представлении в налоговые органы документов налоговой и бухгалтерской отчетности, заявлений и других документов следует указывать реквизиты