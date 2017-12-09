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10:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

Для жителей ряда районов Татарстана изменится адрес налоговой

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Жители Кировского района Казани, Тетюшского, Камско-Устьинского и Верхнеуслонского районов РТ смогут оплачивать налоги в межрайонной инспекции № 3 по Татарстану. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по РТ.

Налоговая служба находится по юридическому адресу: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бондаренко, д. 3. Изменения связаны с реорганизацией налоговой службы № 19 путем присоединения к налоговой службе № 3 по РТ.

Изменения начнут действовать с 30 декабря.

При представлении в налоговые органы документов налоговой и бухгалтерской отчетности, заявлений и других документов следует указывать реквизиты инспекции-правопреемника, уточнили в ведомстве.

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