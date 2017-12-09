Сокольническая площадь в Москве закрылась на два года

Источник: РИА "Новости"

«С 9 декабря 2017 года до конца 2019 года для движения транспорта будет закрыта Сокольническая площадь, изменится направление движения еще на пяти улицах», — сказал собеседник агентства.

Одностороннее движение будет введено на участке улицы Сокольническая Слободка от улицы Русаковская до Сокольнического Вала; на участке Маленковской улицы от Сокольнического Вала до улицы Шумкина; на участке улицы Старослободская от улицы Шумкина до улицы Сокольнический Вал.

Кроме того, двустороннее движение с 9 декабря организуют на участке 4-го Полевого переулка от Сокольнической площади до 2-го Полевого переулка и на участке Песочного переулка от Сокольнической Слободки до Сокольнической площади.

«Данные изменения позволят сохранить транспортную доступность и минимизировать негативный эффект от закрытия Сокольнической площади», — отметили в ЦОДД.

В свою очередь в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» сообщили, что в связи со строительством метро также с 9 декабря изменятся трассы пяти маршрутов общественного транспорта.

Так, автобусы №№ 40 и 122 будут следовать с разворотом у главного входа в парк «Сокольники» без заезда на Сокольническую площадь. Автобусы №№ 78 и 716 по направлению к конечной остановке «Дворец спорта «Сокольники» поедут по улице Сокольническая Слободка, обратно — по Маленковской улице. Автобусы № 75 будут следовать по улице Сокольнический Вал без заезда на Сокольническую площадь.

Кроме того, остановки автобусов №№ 40, 75 и 122 будут перенесены с Сокольнической площади на улицу Сокольнический Вал к главному входу в парк, а маршрутов №№ 78, 716 — на Русаковскую улицу к вестибюлю станции метро «Сокольники».

Также с 9 декабря остановка трамваев №№ 7, 13 при следовании в центр будет перенесена к дому 1 по улице Стромынка, а остановка автобуса №т32 и троллейбусов №№ 14, 41 — к дому 31 по Русаковской улице. Остановка трамваев №№ 7, 13, 45 и Б на Русаковской улице при следовании в центр до окончания строительства обслуживаться не будет. Посадка на трамваи №№ 45, Б будет осуществляться на 2-м Полевом переулке.