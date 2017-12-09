Автобусы не выдержали испытания хабаровскими холодами

«Когда ударили морозы, автобусы 14-го маршрута стали ходить безобразно. Если раньше они ходили с десятиминутным интервалом, то теперь приходится в такую холодину по 40 минут стоять на остановке, да еще и с ребенком. Я вожу сына в школу № 66, которая находится в поселке Горького, сама я живу на улице Павленко. Занятия начинаются в 8:30, и для того, чтобы поймать единственный транспорт, который нас довезет до Горького, приходиться вставать в пять-шесть часов утра, а выходить — к семи. Из-за всей этой истории я и сын заболели ангиной и сейчас сидим дома», — возмущается Татьяна.