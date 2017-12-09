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07:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Автобусы не выдержали испытания хабаровскими холодами

Проблема возникла на маршруте № 14.

Источник: Губерния онлайн

Пассажирские автобусы, которые группа компаний «Пять звезд» привезла в Хабаровск из западных регионов, не выдержали аномальных холодов. Из-за частых поломок транспорта горожанам приходится подолгу стоять на остановках. Перевозчик обещает исправить положение в ближайшее время, сообщает портал «Губерния».

О проблеме журналистам рассказала хабаровчанка Татьяна Пискун.

«Когда ударили морозы, автобусы 14-го маршрута стали ходить безобразно. Если раньше они ходили с десятиминутным интервалом, то теперь приходится в такую холодину по 40 минут стоять на остановке, да еще и с ребенком. Я вожу сына в школу № 66, которая находится в поселке Горького, сама я живу на улице Павленко. Занятия начинаются в 8:30, и для того, чтобы поймать единственный транспорт, который нас довезет до Горького, приходиться вставать в пять-шесть часов утра, а выходить — к семи. Из-за всей этой истории я и сын заболели ангиной и сейчас сидим дома», — возмущается Татьяна.

Директор группы компаний «Пять звезд» Юрий Васильев отметил, что на тридцатиградусном морозе автобусы стали ломаться.

«По 14-му маршруту в основном ходят автобусы, которые мы привезли с запада. Оказалось, что они не готовы к суровой зиме и не рассчитаны на такую низкую температуру. Машины просто замерзли. Сейчас мы обрабатываем детали специальной морозостойкой жидкостью. Мы уже отправили на проблемное направление несколько машин, а на днях и вовсе наладим движение. Приносим извинения нашим пассажирам за временные неудобства», — сказал Юрий Васильев.

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