Автобусы не выдержали испытания хабаровскими холодами
Проблема возникла на маршруте № 14.
Проблема возникла на маршруте № 14.
Пассажирские автобусы, которые группа компаний «Пять звезд» привезла в Хабаровск из западных регионов, не выдержали аномальных холодов.
О проблеме журналистам рассказала хабаровчанка Татьяна Пискун.
«Когда ударили морозы, автобусы 14-го маршрута стали ходить безобразно. Если раньше они ходили с десятиминутным интервалом, то теперь приходится в такую холодину по 40 минут стоять на остановке, да еще и с ребенком. Я вожу сына в школу № 66, которая находится в поселке Горького, сама я живу на улице Павленко. Занятия начинаются в 8:30, и для того, чтобы поймать единственный транспорт, который нас довезет до Горького, приходиться вставать в
Директор группы компаний «Пять звезд» Юрий Васильев отметил, что на тридцатиградусном морозе автобусы стали ломаться.
«По 14-му маршруту в основном ходят автобусы, которые мы привезли с запада. Оказалось, что они не готовы к суровой зиме и не рассчитаны на такую низкую температуру. Машины просто замерзли. Сейчас мы обрабатываем детали специальной морозостойкой жидкостью. Мы уже отправили на проблемное направление несколько машин, а на днях и вовсе наладим движение. Приносим извинения нашим пассажирам за временные неудобства», — сказал Юрий Васильев.