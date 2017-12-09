Более 40% казахстанцев столкнулись в 2017 году с кибермошенничеством

АСТАНА, 9 дек — Sputnik. Многим казахстанцам в 2017 году на собственном опыте пришлось узнать о проблемах инфобезопасности, сообщила антивирусная компания ESET, по итогам проведенного опроса среди казахстанских интернет-пользователей.

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Выяснилось, что самый распространенный вид мошенничества — попытка выманить деньги в электронной почте, в соцсетях или мессенджерах. С такими попытками разной степени успешности столкнулись 58% участников опроса.

34% респондентов пожаловались, что злоумышленники получили доступ к их аккаунту в социальной сети.

«Чаще всего от этого страдают пользователи, вводящие логины и пароли на сторонних площадках, в браузерных расширениях или мобильных приложениях», — отметили в ESET.

Кроме того, 24% пользователей пожаловались на взлом электронной почты.

25% участников опроса сообщили, что к их домашней Wi-Fi сети подключались посторонние, воспользовавшись простейшим паролем или его отсутствием.

На наиболее серьезные инциденты безопасности пришлось меньшее число пострадавших: 5% «поймали» шифратор, у 3% украли личные данные, у 1% сняли деньги с карты.