Более 40% казахстанцев столкнулись в 2017 году с кибермошенничеством
41% казахстанцев столкнулись с инцидентами кибербезопасности в 2017 году.
41% казахстанцев столкнулись с инцидентами кибербезопасности в 2017 году.
АСТАНА, 9 дек — Sputnik. Многим казахстанцам в 2017 году на собственном опыте пришлось узнать о проблемах инфобезопасности, сообщила антивирусная компания ESET, по итогам проведенного опроса среди казахстанских
Выяснилось, что самый распространенный вид мошенничества — попытка выманить деньги в электронной почте, в соцсетях или мессенджерах. С такими попытками разной степени успешности столкнулись 58% участников опроса.
34% респондентов пожаловались, что злоумышленники получили доступ к их аккаунту в социальной сети.
«Чаще всего от этого страдают пользователи, вводящие логины и пароли на сторонних площадках, в браузерных расширениях или мобильных приложениях», — отметили в ESET.
Кроме того, 24% пользователей пожаловались на взлом электронной почты.
25% участников опроса сообщили, что к их домашней
На наиболее серьезные инциденты безопасности пришлось меньшее число пострадавших: 5% «поймали» шифратор, у 3% украли личные данные, у 1% сняли деньги с карты.
Опрос ESET проходил в