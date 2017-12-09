В ЮКО целое село забыли включить в карту региона

Источник: Informburo.kz

Проблемы у жителей села Жантаксай, что в Южно-Казахстанской области, начались после решения местных властей передать около 1400 га земли соседнему округу. На этом земельном участке находилось село Жантаксай, которое после процедуры передачи стало относиться не к Бирликскому сельскому округу, как это было ранее, а к Актюбинскому, передаёт Первый канал Евразия.

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Передать село передали, но зарегистрировать на карте региона забыли. В итоге около 100 семей, проживающих в Жантаксае, всё это время находятся в подвешенном состоянии. Они не могут себя найти ни в одной базе данных и, как следствие, не имеют возможности оформить при необходимости справки и документы. Трудности возникли и с получением коммунальных услуг.

«Каждые два дня нам отключают свет. Мы возмущаемся, а нам говорят, вы ни к кому не относитесь, поэтому к общей фазе вас не можем подключить. Рядом, в соседнем селе, например, всё в порядке. И свет есть постоянно, и даже газ. А у нас этого нет», — посетовала жительница села Амангуль Мамарова.

Старожил села Баймухан Сейдалиев рассказал, что построил в Жантаксае дом, но легализовать жильё не может.

«Ходил к акиму. Он сказал, построишь дом, потом разберёмся с документами. Я построил его, а теперь не могу его оформить. И так пять лет прошло», — сказал Баймухан Сейдалиев.

Жители Жантаксая по очереди обращаются в местный акимат с просьбой поскорее их идентифицировать, но чиновники не видят особых сложностей в сложившейся ситуации и считают, что всё идёт по плану.

«С начала года мы занимаемся этой проблемой. 1380 гектаров земли действительно перешли к нам. Сейчас нам осталась наладить только инфраструктуру. К этой работе приступим с 2018 года», — сказал аким Актюбинского сельского округа Бахтияр Кенжебеков.