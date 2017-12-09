ГИБДД Приморья убережёт покупателей авто от мошенников
Приём граждан проводят каждую среду во всех пунктах МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Приём граждан проводят каждую среду во всех пунктах МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Автомобилисты могут проверить свой будущий автомобиль при помощи сотрудников ГИБДД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В целях предотвращения мошеннических действий в отношении приобретателей автомобилей со стороны недобросовестных продавцов во всех регистрационных пунктах МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по средам с 13−00 до 17−00 организован прием граждан (присутствие собственника автотранспортного средства обязательно) по вопросам проверки транспортных средств и документов на транспортные средства, подлежащих продаже по автоматизированным базам данных на предмет нахождения их в розыске, наложенных ограничениях, незаконного внесения изменений в конструкцию транспортного средства, несоответствие маркировки транспортного средства представленным документам, а также по автоматизированной базе данных по административным правонарушениям.