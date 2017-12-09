ГИБДД Приморья убережёт покупателей авто от мошенников

В целях предотвращения мошеннических действий в отношении приобретателей автомобилей со стороны недобросовестных продавцов во всех регистрационных пунктах МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю по средам с 13−00 до 17−00 организован прием граждан (присутствие собственника автотранспортного средства обязательно) по вопросам проверки транспортных средств и документов на транспортные средства, подлежащих продаже по автоматизированным базам данных на предмет нахождения их в розыске, наложенных ограничениях, незаконного внесения изменений в конструкцию транспортного средства, несоответствие маркировки транспортного средства представленным документам, а также по автоматизированной базе данных по административным правонарушениям.