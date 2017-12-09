В ВКО родителям запретили нести школьным учителям новогодние подарки

Родителям детей-школьников в преддверии праздников посоветовали не готовить подарки учителям. В управлении образования ВКО даже издали официальный приказ, запрещающий сбор денег на презенты учителям и директорам школ, пишет Устинка LIVE.

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Родителей предупредили, что их дары могут обернуться неприятными последствиями для учителя, так как принятие подарков считается коррупционным правонарушением.

Чиновники также попросили докладывать им, если в какой-либо школе всё же надумают покупать преподавателю новогодний подарок.

«Если у вас родители в школах будут собирать деньги на новогодние подарки, то можете обратиться в управление образования области на горячую линию 701−828 или в департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции», — сказала заместитель руководителя управления образования ВКО Асель Каербекова.