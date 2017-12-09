В ВКО родителям запретили нести школьным учителям новогодние подарки
В управлении образования пояснили, что, приняв подарок, учитель может попасть под коррупционную статью.
В управлении образования пояснили, что, приняв подарок, учитель может попасть под коррупционную статью.
Родителям
Родителей предупредили, что их дары могут обернуться неприятными последствиями для учителя, так как принятие подарков считается коррупционным правонарушением.
Чиновники также попросили докладывать им, если в
«Если у вас родители в школах будут собирать деньги на новогодние подарки, то можете обратиться в управление образования области на горячую линию 701−828 или в департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции», — сказала заместитель руководителя управления образования ВКО Асель Каербекова.
В то же время в ведомстве не ставят под запрет сбор средств на подарки детям и проведение новогодней ёлки, напомнив, что собирать деньги может только родительский комитет.