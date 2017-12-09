Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA беспрецедентными санкциями
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
Венгры начали массово покидать Закарпатскую область Украины
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Назван самый богатый в мире видеоблогер
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Эксперт: Германия и Франция будут флиртовать с РФ втайне от США
«Безмятежная жизнь»: Депардье о переезде в РФ
Мама Еремеева нашла силы извиниться перед Мишулиной - СМИ
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать ОИ-2014
СМИ: смерть Родченкова приведет к бойкоту ЧМ-2018 в РФ
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Лавров не ответил на выкрик американской журналистки — СМИ
Бледанс показала откровенные кадры в Крыму - СМИ
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8Суперлуние-2017
08:07 (мск), источник: Podrobno.uz

Вот это подарок: Алишер Усманов привезет Робби Уильямса в Ташкент

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 15 декабря во Дворце международных форумов «Узбекистан» с сольным концертом выступит неподражаемый британский поп-певец Робби Уильямс.

Источник: Podrobno.uz

Организатором концерта Робби Уильямса в Узбекистане является Алишер Усманов. Это не просто подарок известного мецената для жителей республики к Новому году, но и яркое подтверждение того, что Узбекистан, как страна с богатейшим культурным наследием, все больше становится интересен не только туристам со всего мира, но и звездам мирового масштаба, которые стремятся выступить в Ташкенте.

Робби Уильямс — бывший участник популярной группы Take That. Добиться такого невероятного успеха, выйдя из состава вполне успешного и востребованного коллектива — дело непростое. Но не для Робби. Его бесконечной харизме и неуемной энергии просто необходим выплеск. Поэтому нет ничего удивительного в том, что певец вполне уверенно занял свое заслуженное место на арене мирового шоу-бизнеса и сегодня остается одним из самых востребованных артистов в мире.

С начала сольной карьеры по всему миру продано свыше 59 миллионов альбомов Робби Уильямса. А некоторые из них не раз становились платиновыми. Его хиты Feel, Supreme, Better Man и Millennium стали не просто популярными, а вошли в 10 самых популярных песен во многих странах мира. Теперь они, а также новые синглы этого певца прозвучат и для ташкентского зрителя.

За характерный тембр голоса и манеру исполнения не менее знаменитый британец Элтон Джон назвал Робби «Фрэнком Синатрой ХХIвека». В 2005 году Робби Уильямс был занесён в Книгу рекордов Гиннесса после того, как анонсировал свой тур в поддержку альбома «Intensive Care»: 1,6 млн билетов было продано всего за один день.

Обладая бесспорным талантом, Робби способен без каких-либо спецэффектов создать на сцене грандиозное шоу одним только своим появлением. И дело совсем не в эпатажности, которая, как известно, свойственна этому певцу, а в заразительной энергетике, которой он с удовольствием делится со своим зрителем.

Отметим, что часть билетов на концерт Робби Уильямса с понедельника, 11 декабря, доступна в кассах Дворца искусств «Истиклол» с целью покрытия локальных расходов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Председатель Госкоминвестиций: в нашем радаре более 300 инвестиционных проектов
Усманов призвал МОК разрешить поднимать российский флаг на Олимпиаде
СМИ: США введут санкции против России из-за РСМД
Силовики в Ставрополе обезвредили преступную группу
Россия пригрозила США «мощным оружием» в случае выхода из РСМД
Саакашвили объявил голодовку в СИЗО
Пентагон установит на истребители лазерное оружие
Профессии с самыми быстрорастущими зарплатами
Как изменились цены на популярные подарки к Новому году
Спорт
«Спартак» — ЦСКА. Прощальное дерби Московские клубы встретятся в последний раз - не только в этом году, но и в сезоне
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь