Вот это подарок: Алишер Усманов привезет Робби Уильямса в Ташкент

Источник: Podrobno.uz

Организатором концерта Робби Уильямса в Узбекистане является Алишер Усманов. Это не просто подарок известного мецената для жителей республики к Новому году, но и яркое подтверждение того, что Узбекистан, как страна с богатейшим культурным наследием, все больше становится интересен не только туристам со всего мира, но и звездам мирового масштаба, которые стремятся выступить в Ташкенте.

Робби Уильямс — бывший участник популярной группы Take That. Добиться такого невероятного успеха, выйдя из состава вполне успешного и востребованного коллектива — дело непростое. Но не для Робби. Его бесконечной харизме и неуемной энергии просто необходим выплеск. Поэтому нет ничего удивительного в том, что певец вполне уверенно занял свое заслуженное место на арене мирового шоу-бизнеса и сегодня остается одним из самых востребованных артистов в мире.

С начала сольной карьеры по всему миру продано свыше 59 миллионов альбомов Робби Уильямса. А некоторые из них не раз становились платиновыми. Его хиты Feel, Supreme, Better Man и Millennium стали не просто популярными, а вошли в 10 самых популярных песен во многих странах мира. Теперь они, а также новые синглы этого певца прозвучат и для ташкентского зрителя.

За характерный тембр голоса и манеру исполнения не менее знаменитый британец Элтон Джон назвал Робби «Фрэнком Синатрой ХХIвека». В 2005 году Робби Уильямс был занесён в Книгу рекордов Гиннесса после того, как анонсировал свой тур в поддержку альбома «Intensive Care»: 1,6 млн билетов было продано всего за один день.

Обладая бесспорным талантом, Робби способен без каких-либо спецэффектов создать на сцене грандиозное шоу одним только своим появлением. И дело совсем не в эпатажности, которая, как известно, свойственна этому певцу, а в заразительной энергетике, которой он с удовольствием делится со своим зрителем.