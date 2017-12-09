Схема движения некоторых маршрутов изменится в Астане
С 9 декабря 2017 года в рамках модернизации маршрутной сети города Астаны будут изменены схемы движения ряда маршрутов, сообщает медиацентр акимата Астаны, передает Tengrinews.kz.
С 9 декабря 2017 года в рамках модернизации маршрутной сети города Астаны будут изменены схемы движения ряда маршрутов, сообщает медиацентр акимата Астаны, передает Tengrinews.kz.
Для транспортного обслуживания ЖК «Фэмили Таун» будет продлена схема движения маршрута № 102: От начального пункта «Жилмассив Коктал-2» до остановочного пункта «Канал «Нұра-Есіл» без изменения, далее проспект Мәңгілік Ел — конечный пункт «ЖК «Фэмили Таун». В обратном направлении — проспект Мәңгілік Ел в направлении города — далее по существующей схеме движения.
Также будет изменена схема движения маршрута № 46 с добавлением обслуживания остановочного пункта «Министерство обороны»: От начального пункта «ЖК «Комфорт Таун» до пересечения улиц Д. Кунаева — Туркестан без изменения, далее налево на улицу Туркестан — направо на улицу Достык, далее по действующей схеме движения. В обратном направлении без изменения.
Для транспортного обслуживания района «ЖК «Сарайшык» будет изменена схема движения маршрута № 100: От начального пункта «Ж/д вокзал «Астана — Нурлы жол» до пересечения улицы Байтурсынова — проспекта М. Жумабаева без изменения, далее направо на проспекту М. Жумабаева — налево на проспект Р. Кошкарбаева — налево на улицу Аманжолова — направо на улицу Байтурсынова, далее по действующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.