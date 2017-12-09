Схема движения некоторых маршрутов изменится в Астане

Источник: Tengrinews

Для транспортного обслуживания ЖК «Фэмили Таун» будет продлена схема движения маршрута № 102: От начального пункта «Жилмассив Коктал-2» до остановочного пункта «Канал «Нұра-Есіл» без изменения, далее проспект Мәңгілік Ел — конечный пункт «ЖК «Фэмили Таун». В обратном направлении — проспект Мәңгілік Ел в направлении города — далее по существующей схеме движения.

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Также будет изменена схема движения маршрута № 46 с добавлением обслуживания остановочного пункта «Министерство обороны»: От начального пункта «ЖК «Комфорт Таун» до пересечения улиц Д. Кунаева — Туркестан без изменения, далее налево на улицу Туркестан — направо на улицу Достык, далее по действующей схеме движения. В обратном направлении без изменения.