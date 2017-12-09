Омская полиция нашла пропавшую первоклассницу
8 декабря сотрудники полиции разыскивали 7-летнюю девочку, которая не вернулась домой со школы.
8 декабря сотрудники полиции разыскивали 7-летнюю девочку, которая не вернулась домой со школы.
Уроки у школьницы закончились в 12:00, однако, дома она так и не появилась. Вечером родители забили тревогу и в 20:00 обратились в полицию.
Инспектор по делам несовершеннолетних провел со школьницей и её родителями профилактическую беседу и объяснил, чем грозят самовольные уходы из дома.