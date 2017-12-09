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09:22 (мск), источник: Om1.ru

Омская полиция нашла пропавшую первоклассницу

8 декабря сотрудники полиции разыскивали 7-летнюю девочку, которая не вернулась домой со школы.

Уроки у школьницы закончились в 12:00, однако, дома она так и не появилась. Вечером родители забили тревогу и в 20:00 обратились в полицию.

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает, что девочку нашли. С ней все хорошо: после уроков она пошла к своей знакомой, у которой и была все это время. Выяснив, что никаких противоправных действий в отношении ребенка не было совершено, её передали родителям.

Инспектор по делам несовершеннолетних провел со школьницей и её родителями профилактическую беседу и объяснил, чем грозят самовольные уходы из дома.

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