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07:58 (мск), источник: 365info.kz

За фальшивую рекламу лекарственных препаратов виновных будут наказывать

Обращения граждан о рекламе сомнительных лекарственных средств в Интернете направляются в правоохранительные органы, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

Источник: 365info.kz

«Мы столкнулись с таким новым явлением, когда идет фальшивая реклама лекарств, методов лечения, при этом используются фотографии известных хирургов.

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Я думаю, что это должно рассматриваться в юридической плоскости, с точки зрения необходимости контроля за электронными СМИ, поскольку это не просто вопросы возможности получения информации, но и риска для людей от такой информации", — сказал Биртанов журналистам в пятницу, сообщает sputnik.kz.

Министр рассказал, что есть нормативные акты по ограничению рекламы лекарственных средств в СМИ, работа проводится на системной основе.

«Когда к нам такие сигналы поступают, мы обращения направляем в правоохранительные органы», — заключил Биртанов.

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