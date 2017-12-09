За фальшивую рекламу лекарственных препаратов виновных будут наказывать

Я думаю, что это должно рассматриваться в юридической плоскости, с точки зрения необходимости контроля за электронными СМИ, поскольку это не просто вопросы возможности получения информации, но и риска для людей от такой информации", — сказал Биртанов журналистам в пятницу, сообщает sputnik.kz.