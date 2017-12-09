За фальшивую рекламу лекарственных препаратов виновных будут наказывать
Обращения граждан о рекламе сомнительных лекарственных средств в Интернете направляются в правоохранительные органы, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.
Обращения граждан о рекламе сомнительных лекарственных средств в Интернете направляются в правоохранительные органы, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.
«Мы столкнулись с таким новым явлением, когда идет фальшивая реклама лекарств, методов лечения, при этом используются фотографии известных хирургов.
Я думаю, что это должно рассматриваться в юридической плоскости, с точки зрения необходимости контроля за электронными СМИ, поскольку это не просто вопросы возможности получения информации, но и риска для людей от такой информации", — сказал Биртанов журналистам в пятницу, сообщает sputnik.kz.
Министр рассказал, что есть нормативные акты по ограничению рекламы лекарственных средств в СМИ, работа проводится на системной основе.
«Когда к нам такие сигналы поступают, мы обращения направляем в правоохранительные органы», — заключил Биртанов.