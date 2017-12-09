Циклон из Казахстана принесет в Новосибирск снегопады, метели и сильный ветер

Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра: «Температурный фон 10-го и 11-го в ночные часы от 7 до 12-ти. Дневная температура будет наиболее высокой, скорее всего, в воскресенье — до одного шести градусов мороза. В понедельник дневная температура начнёт понижаться в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. Она будет не выше 5−10 градусов мороза».

Погода в Сибири в целом сейчас нетипичная. В южных регионах холоднее, чем на севере. Так, в Томской области температура воздуха выше климатической нормы на 10−16 градусов. Декабрь выдался на редкость комфортным и в нашем регионе: от 2 до 7 градусов теплее обычного. Хотя нынешние показатели всё же далеки от рекордных. Метеорологи вспоминают 2013-ый год — тогда в декабре шёл дождь. Похолодание, которое придёт в начале следующей недели, скорее всего надолго не задержится. Ветер утихнет и ослабнут снегопады.