Циклон из Казахстана принесет в Новосибирск снегопады, метели и сильный ветер
Резкую смену погоды прогнозируют новосибирские синоптики. Снегопады, метели, ветер до 20 метров в секунду. На место антициклона зайдет циклон из Казахстана.
Резкую смену погоды прогнозируют новосибирские синоптики. Снегопады, метели, ветер до 20 метров в секунду. На место антициклона зайдет циклон из Казахстана.
Ренад Ягудин,
Погода в Сибири в целом сейчас нетипичная. В южных регионах холоднее, чем на севере. Так, в Томской области температура воздуха выше климатической нормы на 10−16 градусов. Декабрь выдался на редкость комфортным и в нашем регионе: от 2 до 7 градусов теплее обычного. Хотя нынешние показатели всё же далеки от рекордных. Метеорологи вспоминают 2013-ый год — тогда в декабре шёл дождь. Похолодание, которое придёт в начале следующей недели, скорее всего надолго не задержится. Ветер утихнет и ослабнут снегопады.