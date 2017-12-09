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09:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики: В Башкирию придут метель и морозы до 23 градусов

По данным Башгидрометцентра, в выходные в республике зима полностью вступит в свои права.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 81% 761 мм рт. ст. 3 м/с

С начала недели по всей Башкирии установился снежный покров. В северных районах высота сугробов уже достигла 9−20 см, тогда как в среднем по региону — 2−8 см. Синоптики также отмечают, что снег выпал на месяц позже обычного.

В выходные и в начале следующей недели ожидаются умеренные морозы. В ночное время столбики термометров опустятся до -11 -16, местами до -18 -23, днем -8 -14. На востоке Башкирии ожидаются метели, на остальной территории снег различной интенсивности.

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