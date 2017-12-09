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09:35 (мск), источник: Sputnik.md

На Молдову надвигаются снегопады: точный прогноз на 10 и 11 декабря

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также — народные приметы Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 10 декабря, снег выпадет на территории всей страны. и традиции.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Похоже, что зима пытается отвоевать свои права — метеорологи прогнозируют в Молдове осадки в виде снега.

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Прогноз погоды на 9 декабря

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 10 декабря, снег выпадет на территории всей страны. Температура упадет и днем составит +0+3 на севере Молдовы, в центре и столице +1 +1, на юге республики до +5 тепла. В ночные часы на севере и в центре ожидаются минусовые температуры.

В понедельник, 11 декабря, снег продолжится лишь на севере. Там термометры покажут —2−5 ночью и +3+6 днем. В центре теплее —1−4 ночью и до семи тепла днем. На юге республики прояснится, температура воздуха поднимется до +8.

В последующие дни в Молдову вернется теплая погода. Начиная со вторника, 12 декабря, днем воздух прогреется до +12+14 градусов.

Сегодня, 9 декабря, в республике ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Кишиневе составит +8 градусов.

Праздники.

Продолжается Рождественский пост. Сегодня разрешены рыбные продукты, растительная пища в сыром или готовом виде с добавлением масла.

На Руси 9 декабря (26 ноября по старому стилю) отмечали Егория Зимнего или Юрия Холодного. Этот праздник был посвящен годовщине освящения храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве. До Егория нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках.

Приметы.

В этот день также наблюдали за погодой. Чтобы предсказать погоду на зиму ходили слушать воду в колодцах. Если из колодца не было слышно плеска, ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь — это предвещало вьюги и бураны.

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