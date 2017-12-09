Не только чайка, но и черепаха: Нацбанк обвинили в очередном плагиате
Скандал разгорелся вокруг юбилейной «Монеты Благополучия».
Скандал разгорелся вокруг юбилейной «Монеты Благополучия».
Нацбанк Казахстана вновь обвинили в использовании чужой интеллектуальной собственности. На этот раз скандал разгорелся вокруг юбилейной «Монеты Благополучия» («Черепахи»), выпущенной в августе, пишет Today.kz.
По словам адвоката Жанны Меркушевой, что на монете имеется образ черепахи, являющийся интеллектуальной собственностью
«В Казахстане это вообще товарный знак — Lucky Turtle. А они сделали выпуск с отзеркаленными цифрами. То есть они увидели, использовали, а теперь говорят, что правы. Мы отправили им претензию, в которой описали, в чем их плагиат и в чем нарушение. Но Нацбанк считает, что он прав. Хотя у нас все запатентовано», — говорит адвокат.
Правозащитник намерена добиться от Нацбанка признания авторства ее клиентки и выплаты ей компенсации.
Между тем, в самом Нацбанке заявили, что не считают черепаху на монете плагиатом, так как цифры на ее панцире расположены в другом порядке.