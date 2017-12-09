Не только чайка, но и черепаха: Нацбанк обвинили в очередном плагиате

«В Казахстане это вообще товарный знак — Lucky Turtle. А они сделали выпуск с отзеркаленными цифрами. То есть они увидели, использовали, а теперь говорят, что правы. Мы отправили им претензию, в которой описали, в чем их плагиат и в чем нарушение. Но Нацбанк считает, что он прав. Хотя у нас все запатентовано», — говорит адвокат.