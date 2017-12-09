Узбекистан впервые участвует в Неделе скромной моды в Дубае

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае проходит Мусульманская неделя моды Dubai Modest Fashion Week.

В течение 8 — 9 декабря лучшие мусульманские дизайнеры представят последние тенденции благопристойной моды.

В этом году в мероприятии впервые принимает участие Узбекистан — республику представляет Sugar Plum Couture, сообщает Uzbekistan Today.

Дизайнер Дильноза Шамсутдинова покажет готовые тюрбаны, а также свои наряды в стиле кафтан с акцентом на ручную работу.

Лучшие ткани, красивые фасоны в сочетании с самыми женственными головными уборами и незабываемые образы, гармонично совмещенные с адрасом и расшитые в сверкающие детали, станут олицетворением узбекской моды.