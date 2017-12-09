Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA беспрецедентными санкциями
На лице американца выросли грибы
Егор Кончаловский рассказал о состоянии дочери Юлии Высоцкой
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Рианна спровоцировала слухи о помолвке с миллиардером
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать результаты ОИ-2014
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Наталья Подольская позирует в изысканном кружевном платье
Редкий выход: Любовь Толкалина вывела в свет 16-летнюю дочку
Лавров отреагировал на выкрики журналистки из США — СМИ
Бледанс показала откровенные кадры в Крыму - СМИ
РФ отвечает НАТО «Черной вдовой»: корабли в Крыму беспокоят США
Запад ответил на выдвижение Путина в президенты
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
09:41 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан впервые участвует в Неделе скромной моды в Дубае

Республику представляет дизайнер Дильноза Шамсутдинова, подготовившая к этому событию специальную коллекцию.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае проходит Мусульманская неделя моды Dubai Modest Fashion Week.

Читайте также
Минниханов: советую поехать в Узбекистан, если вы там еще не были

В течение 8 — 9 декабря лучшие мусульманские дизайнеры представят последние тенденции благопристойной моды.
В этом году в мероприятии впервые принимает участие Узбекистан — республику представляет Sugar Plum Couture, сообщает Uzbekistan Today.

Дизайнер Дильноза Шамсутдинова покажет готовые тюрбаны, а также свои наряды в стиле кафтан с акцентом на ручную работу.

Лучшие ткани, красивые фасоны в сочетании с самыми женственными головными уборами и незабываемые образы, гармонично совмещенные с адрасом и расшитые в сверкающие детали, станут олицетворением узбекской моды.

Отметим, что интерес к неделе моды традиционно высок. Главная цель мероприятия — донести до зрителей искусство посредством моды.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Шавкат Мирзиёев впервые обратится к парламенту с посланием
Усманов — главе МОК: позвольте атлетам увидеть флаг РФ на Олимпиаде
СМИ: США введут санкции против России из-за РСМД
Умер народный артист СССР Леонид Броневой
Трамп присудил США победу в двух мировых войнах
Саакашвили объявил голодовку в СИЗО
Сквер у посольства РФ в Киеве решили назвать в честь Немцова
Профессии с самыми быстрорастущими зарплатами
Как изменились цены на популярные подарки к Новому году
Спорт
«Спартак» — ЦСКА. Прощальное дерби Московские клубы встретятся в последний раз - не только в этом году, но и в сезоне
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь