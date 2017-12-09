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10:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе около девяти тысяч работников попали под сокращение

УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С начала текущего года 535 предприятий и организаций столицы Башкирии были вынуждены уволить 8 945 человек. Из них на этой неделе под сокращение попали 372 уфимца.

Общая численность работников, предполагаемых к увольнению, составляет на данный момент 3 486 человек. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

Из числа уволенных в этом году работников удалось трудоустроить 4 624 человека. В том числе, в своей организации — 1 892.

Переведены на неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю по инициативе 12 работодателей 850 работников. Наибольшее количество таких работников приходится сейчас на три предприятия — Уфимское приборостроительное производственное объединение (УППО), «Башвтормет» и Центр метрологических исследований «Урал-Гео» — 553, 153 и 42 человека, соответственно.

Причина такого решения — снижение объемов производства, а также недопущение массового увольнения.

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