В Уфе около девяти тысяч работников попали под сокращение

Общая численность работников, предполагаемых к увольнению, составляет на данный момент 3 486 человек. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

Из числа уволенных в этом году работников удалось трудоустроить 4 624 человека. В том числе, в своей организации — 1 892.

Переведены на неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю по инициативе 12 работодателей 850 работников. Наибольшее количество таких работников приходится сейчас на три предприятия — Уфимское приборостроительное производственное объединение (УППО), «Башвтормет» и Центр метрологических исследований «Урал-Гео» — 553, 153 и 42 человека, соответственно.